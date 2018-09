L'amica geniale: recensione dei primi due episodi della serie di Saverio Costanzo tratta dai romanzi di Elena Ferrante

Il rione: pochi palazzi a quattro piani con un giardinetto persi nella campagna, e intorno solo uno stradone e un binario ferroviario che rimandano a un altrove che non sembra appartenere alle due bambine protagoniste del primo romanzo, L’amica geniale, di una delle serie di romanzi di maggior successo per la narrativa italiana contemporanea. Un successo nato negli anni in Italia e diventato universale nell’ultimo paio d’anni, fino a rendere l’autrice Elena Ferrante, pseudonimo ancora non ufficialmente chiarito, una delle più amate perfino negli Stati Uniti, poco abituati ai grandi successi in traduzione.

Un’epopea al femminile in quattro libri ambientata a Napoli e dintorni nel corso di una vita intera, è ora una serie televisiva diretta e curata da Saverio Costanzo, i cui primi due episodi sono stati presentati in prima mondiale al Festival di Venezia 2018. La messa in onda italiana, in otto puntate, è prevista su Rai Uno in autunno.

Elena e Lila sono due bambine molto diverse che frequentano la stessa classe alle elementari. Il loro rapporto diventa speciale grazie alla condivisione di un’emozione cruciale per la loro età: la paura. È proprio il riconoscimento di aver vissuto un’esperienza speciale, solo loro due, testimoniata da una mano che stringe l’altra, a far avvicinare due bambine dai caratteri lontani. Lila è figlia di un ciabattino piccola e magra ma dagli occhi di fuoco e un carattere selvaggio, Elena è più bellina, ha due occhi blu, un carattere apparentemente più docile e subisce presto il carisma della sua amica. A quell’età ogni giornata è vissuta con un’intensità assoluta e ogni evento diventa cruciale questione di vita o di morte, come in un melodramma. Costanzo rimane molto fedele al materiale di partenza della Ferrante, che in questa prima fase rievoca il grande teatro napoletano con sfondo sociale, per mettere in scena una miseria in cerca di nobiltà negli anni 50, in cui l’ascesa sociale può passare solo dall’educazione, dalla capacità di una maestra scrupolosa, o dei voti eccellenti delle due protagoniste, di convincere le famiglie a permetterle di continuare studiare.

Le due sognano di scrivere un libro, diventare ricche, regalare un futuro anche alla propria famiglia. Lili è l’amica geniale; è lei a iniziare un sodalizio assoluto diventato presto competitivo nonostante l’affetto e la dipendenza reciproca. La scuola sarà il primo terreno di scontro, in attesa che la crescita le porterò a confrontarsi sul terreno sentimentale.

L’amica geniale versione televisiva comincia con una voce fuori campo che avremmo evitato, brani del libro a sottolineare in maniera didascalica alcuni momenti di svolta al pubblico televisivo da prima serata generalista. La voce è di Alba Rohrwacher, il che sembra confermare le voci su un suo possibile coinvolgimento nel futuro cast della serie, nei panni di Elena adulta. Un effetto straniante rispetto all’utilizzo di un verace e realistico dialetto nella maggior parte dei dialoghi, che aiuta le due giovanissime protagoniste, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, nelle loro performance davvero convincenti.

Sono loro, sguardi dolci o feroci, spiazzati o delusi, a dare profondità a questo (melo)dramma sociale. È sempre esercizio complesso e forse futile dire una parola definitiva dopo aver visto un quarto di una serie televisiva piena di sviluppi. Sicuramente Costanzo dimostra la capacità di evitare le trappole più pericolose dello sceneggiato televisivo polveroso per regalare momenti disturbanti e spiazzanti, barlumi di quella formula alchemica, da fiaba nera a colorare il dramma, che ha reso le storie della Ferrante universalmente apprezzate.