L'amica geniale 3, stasera la seconda puntata: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

La serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante torna con due nuovi episodi delle terza stagione 'Storia di chi fugge e di chi resta' questa sera, 13 febbraio. Trama e anticipazioni.

Dopo il debutto di questa sera, L'amica geniale torna stasera 13 febbraio - con gli episodi 3 e 4 di Storia di chi fugge e di chi resta, diretti ancora dal regista Daniele Luchetti. Nella prossima puntata ritroveremo Lila e Lenù interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco alle prese con le nuove difficoltà e le nuove opportunità offerte dagli anni '70. Per quanto distanti e in contesti completamente diversi, le due amiche lotteranno insieme per emanciparsi e sfuggire a un destino già scritto: le condizioni di salute di Lila, stremata dal lavoro, preoccuperanno Elena la quale, intanto, farà il grande passo sposandosi con Pietro (Matteo Cecchi). Ecco la trama e le anticipazioni della prossima puntata.

L'amica geniale 3: Dove eravamo rimasti

I primi due episodi di Storia di chi fugge e di chi resta hanno catapultato gli spettatori negli anni '70, un decennio ricco di tensioni, lotte sociali e per l'emancipazione femminile. Abbiamo ritrovato Elena e Lila cresciute, ormai donne. La prima è riuscita a pubblicare un romanzo di successo ed è entrata in un mondo benestante, circondata da persone colte, e ha ritrovato Nino Sarratore (Francesco Serpico) ripiombato nella sua vita complicando le cose; la seconda si è ritrovata a lavorare al salumificio dei Soccavo in pessime condizioni e, temendo per la sua salute, ha chiesto all'amica di sempre Lenù di prendersi cura del figlioletto qualora le succedesse qualcosa.

L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 in onda il 13 febbraio

Nei prossimi episodi Elena raggiungerà due nuovi traguardi: la pubblicazione di un articolo su L'Unità e il matrimonio. Insieme a Lila cercherà ancora di rompere importanti barriere sociali e lotterà per ciò che è giusto.

Episodio 3 - La cura

Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa - per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l'articolo da L'Unità.

Episodio 4 - Guerra fredda

Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in Comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

Queste erano le anticipazioni degli episodi 3 e 4 de L'amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta. L'appuntamento è per questa sera, 13 febbraio, dalle 21:25 su Rai 1. Come di consueto, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.