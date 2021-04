L'amica geniale 3: Il cast non cambierà, confermate Gaia Girace e Margherita Mazzucco per l'intera terza stagione

News Serie TV

Il nuovo regista Daniele Luchetti ha fatto il punto sullo stato delle riprese e ha dato qualche anticipazione sulla trama dei nuovi episodi e sull'uscita.

Piccolo ma significativo passo indietro nei piani di produzione della terza stagione de L'amica geniale. A differenza di quanto trapelato nei mesi scorsi, le interpreti delle protagoniste Lila ed Elena nelle prime due stagioni della serie, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, saranno presenti in tutti gli episodi del nuovo capitolo. Allo stesso modo, sono stati confermati nei loro ruoli anche gli altri attori già visti in passato. Lo ha rivelato in una lunga intervista a Variety il regista Daniele Luchetti, subentrato a Saverio Costanzo, che ha anche aggiornato i fan sullo stato delle riprese dei nuovi episodi.

L'amica geniale 3: Le protagoniste cresceranno sullo schermo

Nessun cambio di cast, dunque, diversamente da quanto anticipato dalle stesse Mazzucco e Girace l'anno scorso. Le attrici avevano fatto intendere che avrebbero ripreso i ruoli di Elena e Lila soltanto per due o tre episodi, per poi lasciare il posto a interpreti più mature, visto il salto temporale della terza stagione, basata sul terzo volume della saga di Elena Ferrante Storia di chi fugge e di chi resta. Era già partito, tra i fan, il totonomi per cercare di scovare le attrici che avrebbero sostituito le amatissime giovani protagoniste. Invece, ha spiegato Luchetti, è stato riconfermato lo stesso cast perché:

"Era importante mantenere lo stesso aspetto fisico dei personaggi. Inoltre, gli attori sono cresciuti, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Abbiamo valorizzato questo arricchimento di Gaia e Margherita, così come degli altri personaggi. Non è una soluzione di ripiego: è una scelta che conferisce maggiore profondità. Le vediamo crescere dal vivo sullo schermo"

Le anticipazioni di Daniele Luchetti

Gli spettatori, insomma, vedranno crescere e maturare sullo schermo sia i personaggi che il cast. La terza stagione cambierà tono e contesto, perché sarà ambientata negli anni '70. Luchetti ha confermato che dopo i riferimenti al neorealismo della prima stagione e alla Nouvelle Vague della seconda, il riferimento stilistico della terza sarà la New Hollywood degli anni '70:

"Nell'affrontare questa stagione, anche se avevo ottime sceneggiature, ho cercato di mettere gli attori in situazioni in cui avessero più libertà, quel tipo di libertà che nasce dal cinema americano degli anni '70. Abbiamo lavorato molto sui sottotesti, sulla costruzione del personaggio, sugli archi narrativi. C'è stato anche uno staff speciale per formare gli attori, in modo che sul set potesse accadere qualcosa di inaspettato, come faceva il cinema in quegli anni: mettere lo spettatore di fronte a qualcosa di inaspettato"

Sulle evoluzioni che subiranno le protagoniste, il regista ha anticipato: "Elena si chiede se sia una vera scrittrice. Ha l’irrequietezza di un certo tipo di cinema degli anni '70 che ricorda Monica Vitti. Lila, invece, continua a combattere per la sopravvivenza. Per lei mi ispiro a quei film degli anni '70 che adoro, rivolti ad un pubblico adulto, con un tono sfacciato ed aggressivo.

Quando esce L'amica geniale 3?

Ciò che tutti vogliono sapere è, ovviamente, quando vedremo in tv Storia di chi fugge e di chi resta. Luchetti ha fatto sapere che la prima parte della stagione è stata già girata a partire da novembre 2020 tra Napoli e Firenze. Attualmente, la produzione è in pausa, sia per problemi legati al Covid che per permettere agli attori più giovani di frequentare gli ultimi mesi di scuola. Ma anche perché c'è una frattura tra la prima parte della stagione e la seconda e, grazie a questa pausa, sarà visibile maggiormente sullo schermo. Le riprese ripartiranno da Firenze a luglio e termineranno di nuovo a Napoli nel mese di settembre. Il regista vuole fare le cose per bene e non riesce a ipotizzare una data d'uscita. "Mi sono state consegnate le chiavi di una Ferrari, devo stare attento per essere sicuro di andare veloce ma anche di prendere la strada migliore possibile", ha spiegato. Presumibilmente, ipotizziamo noi, i nuovi episodi arriveranno su Rai 1 nei primi mesi del 2022.