L'amica geniale 3 da Stasera su Rai 1: Le anticipazioni dei primi due episodi

Debutta questa sera in prima serata la terza stagione di L'amica geniale, la serie basata sui romanzi di Elena Ferrante: si riparte da 'Storia di chi fugge e di chi resta', ecco la trama e le anticipazioni.

Dopo un'attesa lunga quasi due anni a causa della pandemia, torna finalmente in tv L'amica geniale, la serie di successo che ha fatto conoscere al grande pubblico la storia, struggente e delicata, dell'amicizia di Lila e Lenù - Raffaella Cerullo ed Elena Greco interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco - narrata nei romanzi bestseller della misteriosa scrittrice Elena Ferrante. Debutta questa sera su Rai 1 alle 21:25 la terza stagione basata sul romanzo Storia di chi fugge e di chi resta e diretta da Daniele Luchetti, che ha raccolto il testimone dal regista delle prime due stagioni Saverio Costanzo. Ma cosa ci aspetta in questo nuovo capitolo? Ecco la trama e le anticipazioni dei primi due episodi (i restanti 6 saranno divisi in altre 3 prime serate, fino al 27 febbraio).

L'amica geniale 3 riparte dagli anni '70

La nuova stagione ci riporterà indietro agli anni '70, un decennio fatto di lotte studentesche, tensioni politiche, ma anche di conquiste per le donne. Ritroveremo Elena e Lila ormai donne: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. In uno scenario sociale e politico in continuo mutamento, le due amiche sono sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, mentre vivono emozioni e sperimentano nuovi incontri che promettono inattese prospettive.

Le anticipazioni della prima puntata: trama dei primi due episodi in onda stasera

Episodio 1 - Sconcezze

Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino (Francesco Serpico) che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele (Daria Deflorian), resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro (Matteo Cecchi).

Episodio 2 - La febbre

Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

L'amica geniale 3: Trailer Ufficiale: L'amica geniale 3: Il trailer ufficiale di Storia di chi fugge e di chi resta - HD

Queste erano le anticipazioni degli episodi 1 e 2 de L'amica geniale e - Storia di chi fugge e di chi resta (sopra, invece, vedete il trailer). L'appuntamento è per questa sera, 6 febbraio, dalle 21:25 su Rai 1. Come di consueto, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. Poi la serie tornerà con il prossimo appuntamento domenica prossima, 13 febbraio.