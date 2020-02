L'amica geniale 2: Trama e anticipazioni dell'ultima puntata del 2 marzo

News Serie TV

La settimana prossima ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie dai romanzi di Elena Ferrante. Cosa succederà negli episodi 7 e 8? Le anticipazioni.

Dopo i due intensi episodi andati in onda questa sera, L'amica geniale torna la settimana prossima con l'ultima puntata. Gli episodi finali della seconda stagione, il 7 e l'8, andranno in onda lunedì prossimo 2 marzo e chiuderanno il cerchio della seconda fase della storia raccontata da Elena Ferrante nei quattro volumi della saga. Nei prossimi episodi vedremo Elena (Margherita Mazzucco) allontanarsi dal rione e spiccare il volo a Pisa, dove diventerà molto più spigliata. Lila (Gaia Girace), dal canto suo, rimarrà nel rione ma sarà sempre più sopraffatta dagli eventi. Ma come si concluderà la seconda stagione di Storia del nuovo cognome? Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata.

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti è scoppiata la passione tra Lila e Nino Sarratore (Francesco Serpico), circostanza che ha portato Elena ad allontanarsi da Lila e dal rione. Vinta una borsa di studio dopo la maturità, infatti, Elena ha deciso di trasferirsi a Pisa per frequentare la Normale, una prestigiosa univerità.

Le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Episodio 7 - Il ritorno

Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione per le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all'idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all'amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare.

Episodio 8 - La fata blu

Rientrata a Pisa e travolta dai ricordi dell'adolescenza nel rione, Elena si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario.

L'Amica Geniale 2 - Il Trailer Americano: L'Amica Geniale 2: Il Trailer Ufficiale americano - HD

L'imperdibile appuntamento con le ultime due puntate de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, gli episodi 7 e 8, è per lunedì 2 marzo su Rai Uno dalle 21:25.