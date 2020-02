L'amica geniale 2: Stasera due nuove puntate. Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

News Serie TV

Secondo appuntamento alle 21:25 su Rai Uno con la Serie TV tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Trama e anticipazioni.

Dopo l'ottima accoglienza di lunedì scorso quando quasi 7 milioni di spettatori si sono sintonizzati su Rai Uno, torna questa sera la seconda stagione de L'amica geniale, ispirata al secondo volume dell'amata saga di Elena Ferrante Storia del nuovo cognome. Negli episodi 3 e 4 vedremo che direzione prenderà l'amicizia tra Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco), messa ancor più alla prova dalle circostanze delle loro vite, tanto affini eppure così distanti. Dopo lo scioccante finale del secondo episodio, cosa succederà negli episodi in onda questa sera? Ecco tutte le anticipazioni.

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto delle scorse puntate

All'inizio di questa stagione abbiamo ritrovato le due giovani protagoniste, seppur coetanee, in fasi diverse della vita. Lila, da donna sposata, vive con il marito Stefano (Giovanni Amura) dimostratosi un uomo violento e possessivo; Elena va al liceo e, terminata la storia con Antonio (Christian Giroso), è sempre più affascinata dal bell'intellettuale Nino Sarratore (Francesco Serpico). Nonostante i segreti e le difficoltà, Lila e Lenù si sostengono a vicenda. Quando Lila scommette con Elena che il marito, anche se geloso, accetterà di esporre la sua foto in un nuovo negozio di scarpe che sta per aprire in centro in società con i Solara, vince. Elena deve tener fede alla scommessa e superare brillantemente l'anno scolastico successivo con la media dell'otto. Intanto Lila le fa una rivelazione scioccante: è incinta.

Le anticipazioni delle puntate 3 e 4 in onda stasera

Nelle nuove puntate in onda questa sera, 17 febbraio, le ragazze si renderanno conto di appartenere a due mondi sempre più distanti e di essere destinate a due vite completamente diverse. Nel terzo episodio, una festa a casa della professoressa Galiani allargherà la distanza tra loro. Il quarto episodio, il primo dei due episodi diretti in questa stagione da Alice Rohrwacher che ha affiancato Saverio Costanzo, ci porterà in villeggiatura a Ischia, sfondo di una vacanza che le protagoniste ricorderanno per sempre.

Episodio 3 - Scancellare

Come immaginato da Lila, la sua foto in abito da sposa viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre lei inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. I rapporti tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole, incluso il permesso di accompagnare Elena a una festa a casa della Professoressa Galiani: è qui che le due ragazze si rendono conto di avere poco in comune.

Episodio 4 - Il bacio

Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino, in compagnia del suo amico Bruno. Presto i cinque iniziano a passare sempre più tempo insieme tanto che sia Lila che Pinuccia iniziano a mostrare strani segnali di nervosismo quando i rispettivi mariti vanno a trovarle. Anche l'equilibrio tra Elena e Lila rischia di spezzarsi quando Lila fa all'amica una scottante confessione.

L'amica geniale 2: L'amica geniale 2: Nuovo Trailer Ufficiale - HD

Queste erano le anticipazioni degli episodi 3 e 4 de L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome. L'appuntamento è per questa sera, 17 febbraio, dalle 21:25 su Rai Uno. Come di consueto, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. Poi la serie tornerà per altre due serate lunedì 24 febbraio e lunedì 2 marzo.