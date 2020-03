L'amica geniale 2, Francesco Serpico: "Così è nata l'intesa con Gaia Girace sul set"

News Serie TV

L'attore ha rivelato il segreto dietro all'alchimia nelle scene d'amore tra Lila e Nino.

Negli episodi 5 e 6 della seconda stagione de L'amica geniale, andati in onda la scorsa settimana su Rai Uno, abbiamo visto scoppiare la passione tra Lila (Gaia Girace) e Nino Sarratore (Francesco Serpico). Ma c'è un motivo se Lila e Nino, così come i loro interpreti Gaia e Francesco, vi sono sembrati così convincenti nel ruolo di amanti. A rivelarlo è lo stesso Francesco Serpico che, intervistato da Di Più Tv, ha parlato di un curioso retroscena che lo ha visto protagonista insieme alla sua co-star.

Come hanno trovato l'intimità Francesco Serpico e Gaia Girace

Per risultare più persuasivi nelle scene d'amore, i due giovani attori avrebbero seguito un preciso consiglio del regista della serie Saverio Costanzo: andare a lezione di tango. È stato proprio il ballo, secondo Francesco Serpico, a fare entrare in sintonia i personaggi di Lila e Nino. "Anche grazie a queste lezioni, sul set tra noi si è creata quella bella intesa che poi si è vista in TV", ha confermato l'attore.

L'imbarazzo delle scene d'amore tra Nino e Lila

Serpico, che ha 21 anni e ha esordito in TV proprio con L'amica geniale, ha parlato anche del normale imbarazzo che ha provato sul set durante le scene d'intimità con Gaia Girace. "Le lezioni di tango ci hanno aiutato molto. Nonostante questo, però, quando abbiamo dovuto girare le scene d'amore all'inizio ero un po' imbarazzato, perché Gaia ha solo sedici anni, cinque in meno di me, e non sapevo se avesse già vissuto 'certe cose' nella realtà, perciò sentivo una grande responsabilità nei suoi confronti. A poco a poco, però, l'imbarazzo è diminuito, fino a scomparire del tutto e a trasformarsi in una grande alchimia: e tutto questo ha reso le nostre scene insieme ancora più reali", ha rivelato.

Dopo il burrascoso finale dell'episodio 6, ci sarà futuro per Nino e Lila? Per scoprirlo non ci resta che guardare l'ultima puntata della seconda stagione de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome in onda stasera su Rai Uno dalle 21:25.