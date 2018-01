Krypton: Il trailer ufficiale della serie prequel di Superman

In occasione del press tour invernale della Television Critics Association, Syfy ha diffuso un nuovo trailer di Krypton, ambiziosa nuova serie tv ambientata sul pianeta d'origine di Superman due generazioni prima della sua nascita.

Krypton segue un giovane Seg-El (interpretato da Cameron Cuffe) lottare dai bassifondi per riscattare l'onore della propria famiglia e salvare il suo amato mondo dal caos dopo che la Casa di El è stata spogliata del proprio rango e coperta di vergogna. La clip ci aiuta a capire qualcosa in più anche del coinvolgimento di Adam Strange (Shaun Sipos), altro personaggio della DC Comics, considerato tra i più interessanti del fumetto fantascientifico americano degli anni Cinquanta, che vediamo viaggiare dalla Detroit di oggi alla Krypton del passato per consegnare un avvertimento al futuro nonno dell'Uomo d’Acciaio.

La serie è una creazione di David S. Goyer, lo sceneggiatore dietro L'Uomo d’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. Una data italiana non è stata ancora annunciata, mentre negli Stati Uniti il debutto è fissato per il 21 marzo.