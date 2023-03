Kiefer Sutherland: Un revival di 24 per salvare Jack Bauer dai russi è un'idea interessante

News Serie TV

L'attore rivela di essere in contatto con il produttore esecutivo della serie Howard Gordon.

Come tanti fan, Kiefer Sutherland non rinuncia all'idea che un giorno 24 possa tornare in tv con un revival. Un altro. Durante la promozione della sua nuova serie per Paramount+ Rabbit Hole (che in Italia sarebbe dovuta arrivare in contemporanea il 27 marzo ma è stata rinviata insieme con la stagione 2 di Yellowjackets per problemi riconducibili probabilmente al recente sciopero dei doppiatori), l'attore, stuzzicato per l'ennesima volta sull'argomento, ha detto che ci sono molti modi per rendere interessante un'altra giornata in compagnia del difensore degli Stati Uniti d'America e dei suoi cittadini Jack Bauer. E uno di questi, probabilmente l'unico possibile, dovrebbe tener conto della difficile situazione mondiale attuale, con un conflitto in Europa e la tensione tra Stati Uniti e Russia di nuovo a livelli altissimi.

24: Un revival per salvare Jack Bauer dai russi?

Il primo revival di 24, la miniserie del 2014 24: Live Another Day, si era conclusa con un enorme sacrificio da parte dell'ex agente senza scrupoli del CTU. Jack si era consegnato ai russi in cambio della libertà e della sicurezza della vecchia amica ed ex analista del CTU Chloe O'Brian, oltre che dei propri familiari. Quando tre anni dopo FOX aveva portato in tv il breve spin-off 24: Legacy, che non coinvolgeva il personaggio, si era capito che quest'ultimo si trova ancora imprigionato in Russia. È chiaro quindi che un ulteriore sequel di 24 dovrebbe partire da lì.

Parlando con Entertainment Weekly, Sutherland ha detto che lui e il produttore esecutivo Howard Gordon si sentono spesso e che, "inevitabilmente, viene fuori" l'argomento revival. "L'idea che [Jack] venga liberato - sto solo facendo delle ipotesi - è interessante. Introdurre un nuovo gruppo di personaggi e mostrare il loro tentativo di farlo uscire [dalla Russia], e da quel momento sopravvivere. Ci sono molti modi in cui potrebbe essere fatto".

Sutherland e Gordon non sono i soli a non aver smesso di accarezzare l'idea di un revival di 24. Lo fa anche FOX. Più di tre anni fa, l'allora presidente della divisione intrattenimento aveva detto a TVLine di aver scartato un paio di idee, una delle quali prevedeva uno spin-off incentrato su un giovane Jack Bauer. "Ma siamo sicuramente alla ricerca di altre opportunità per mantenere il titolo rilevante, per noi e per i fan", aveva aggiunto Michael Thorn. Nel settembre del 2021, Thorn era tornato sull'argomento ribadendo che "c'è ancora una possibilità" e che "ci sono alcune conversazioni [con i produttori] che stanno accadendo".