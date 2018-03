Kevin Costner nel primo trailer di Yellowstone

Nel 2013 premiato con l'Emmy e il Golden Globe per il suo ruolo in Hatfields & McCoys, il 20 giugno Kevin Costner tornerà in tv con un nuovo drama, Yellowstone, del quale la neonata Paramount Network ha diffuso il primo trailer.

Scritta e diretta dal nominato all'Oscar Taylor Sheridan (Hell or High Water), Yellowstone segue Costner nei panni di John Dutton, proprietario del ranch più esteso d'America. Un'attività che stagione dopo stagione fatica a sopravvivere, il ranch deve vedersela con diversi ostacoli, soprattutto lungo quei confini costantemente sotto l'attacco di spietati imprenditori edili, di una bellicosa comunità di nativi e del primo Parco Nazionale d'America. Un pezzo di mondo violento e lontano dagli occhi dei media dove gli appezzamenti rendono i costruttori miliardari e i politici sono alla mercè di multinazionali del petrolio e del legname.

Il resto del cast include Josh Lucas (The Mysteries of Laura) nei panni della versione più giovane del personaggio di Costner; Wes Bentley (American Horror Story), Kelly Reilly (True Detective), Luke Grimes (True Blood) e Dave Annable (Brothers & Sisters) in quelli dei figli di Dutton; e Cole Hauser (Rogue) di un mandriano duro e spietato al soldo di quest'ultimo.