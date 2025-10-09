Kevin Costner allontanato da Yellowstone dopo uno scontro con un altro membro del cast? Le nuove rivelazioni

News Serie TV

Prima di lasciare la serie tv, Kevin Costner ha avuto uno scontro acceso con la co-star Wes Bentley sul set. Lo rivelano nuove dichiarazioni.

Le circostanze che hanno portato all'allontanamento di Kevin Costner da Yellowstone sei episodi prima della conclusione potrebbero essersi fatte un po' più chiare, stando ad alcune nuove dichiarazioni raccolte da The Hollywood Reporter, secondo le quali il vincitore di due Oscar è quasi venuto alle mani con la co-star Wes Bentley durante un accesso alterco sul set della serie neo-western creata da Taylor Sheridan.

Yellowstone: Kevin Costner ha litigato con Wes Bentley prima dell'addio alla serie tv

Il presunto scontro è nato da una divergenza di opinioni tra i due attori durante le riprese di una scena che stava coinvolgendo anche Kelly Reilly. Costner, che ha una lunga esperienza anche come regista ma non ha mai diretto Yellowstone, ha consigliato a Bentley di discostarsi dalla sceneggiatura di Sheridan. Lui, però, gli ha risposto che avrebbe fatto ciò che indicava l'ideatore. "A Kevin non è andata giù e si è scagliato contro di lui", ha riferito una fonte presente sul set. "Non ci sono stati pugni, ma si sono affrontati, spingendosi e urtandosi a vicenda, fino a quando non hanno dovuto separarsi".

Raggiunto per un commento su queste nuove rivelazioni, il rappresentante di Bentley ha confermato che l'incidente è avvenuto "durante una scena emotivamente e fisicamente difficile", aggiungendo però che il conflitto è stato "affrontato e risolto". Nel frattempo, un'altra fonte che ha assistito all'accaduto ha dichiarato al sito che "l'incidente è stato un punto di svolta" per Costner. "Tutto è cambiato dopo. Tutti amavano Wes e quanto accaduto ha fatto arrabbiare molto Taylor. Da quel momento in poi, Kevin e Taylor si sono scontrati. È diventato molto imbarazzante".

Come i fan sanno, Coster ha abbandonato Yellowstone sei episodi prima del finale, nel bel mezzo della quinta e ultima stagione divisa in due parti. Le circostanze che hanno portato a ciò sono rimaste sempre poco chiare, con i rapporti più accreditati che citano conflitti con l'agenda fitta d'impegni del protagonista. Tesi sostenuta da alcune dichiarazioni dello stesso attore, secondo il quale - complici evidentemente gli scioperi di Hollywood - gli episodi non erano stati scritti abbastanza velocemente da permettergli di completare il suo lavoro programmato nella serie. "Non c'erano sceneggiature", aveva detto. "Ho dato priorità assoluta a Yellowstone e insinuare che ci fosse qualcos'altro è sbagliato".