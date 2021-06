Katy Keene: Su Infinity+ lo sfavillante spin-off di Riverdale con Lucy Hale

News Serie TV

Sulla piattaforma di video in streaming di Mediaset sono disponibili tutti gli episodi del dramedy musicale ambientato cinque anni dopo gli eventi della serie madre.

Quattro iconici personaggi della Archie Comics e i loro sogni in una New York luminosa e colorata sono i protagonisti di Katy Keene, lo spin-off di Riverdale disponibile con tutti gli episodi in streaming su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset. Scritta dallo stesso ideatore della serie madre Roberto Aguirre-Sacasa insieme con Michael Grassi, la serie segue l'ex star di Pretty Little Liars Lucy Hale nei panni della futura leggenda della moda Katy Keene e i suoi amici, compresa la cantautrice Josie McCoy (Ashleigh Murray, già vista in Riverdale) mentre sono alla ricerca del proprio posto nel mondo in una città dalle infinite possibilità.

La trama di Katy Keene, tra lustrini e canzoni

Katy Keene, ambientata cinque anni dopo la serie madre, si presenta come un musical dramedy incentrato sulle vite e gli amori di quattro personaggi presenti nei fumetti Archie Comics mentre cercano di sfondare in diversi campi a New York City e realizzare i propri sogni da ventenni. Ci sono Katy Keene (Hale), un'instancabile lavoratrice che sogna di avanzare di grado ai grandi magazzini Lacy's e diventare la nuova personal shopper; Josie McCoy (Murray), cantautrice in erba di ritorno da un tour con suo padre; Pepper Smith (Julia Chan, Saving Hope), un'artista e it girl che conosce tutte le persone giuste e sogna di aprire una propria Factory à la Andy Warhol; e Jorge Lopez (Jonny Beauchamp, Penny Dreadful), un aspirante attore di Broadway che di giorno lavora nell'attività di famiglia e di notte si esibisce come drag queen, facendosi chiamare Ginger. Tutti e quattro aspettano impazienti il giorno in cui riusciranno, finalmente, a emergere tra i tanti aspiranti artisti della metropoli americana e farsi un nome. E intanto conservano l'ottimismo dei loro vent'anni circondandosi degli amici che tutti vorremmo e che fanno sembrare la lotta per la realizzazione dei propri obiettivi uno sforzo che vale sempre la pena sopportare. Sullo sfondo una colonna sonora pop frizzante che fa sembrare la città il loro personale parco giochi.

Il resto del cast e i personaggi

Il variegato cast comprende anche Zane Holtz (Dal tramonto all’alba: La serie) nei panni di Ko Kelly, un pugile che sogna il Madison Square Garden e una famiglia con la sua storica fidanzata Katy; Katherine La Nasa (Imposters) in quelli di Gloria Grandbilt, una rinomata ed esigente personal shopper specializzata in reparti di lusso dei magazzini Lacy's; e infine Camille Hyde (American Vandal) e Lucien Laviscount (Scream Queens) dei due fratelli Alexandra e Alexander che lavorano nell'etichetta discografica di famiglia.

Se volete fare una pausa dalle atmosfere cupe di Riverdale (la "capitale degli omicidi", come la chiama giustamente il personaggio di Ashleigh Murray nella serie) e virare verso una serie leggera perfetta per l'estate, Katy Keene è il titolo che fa per voi. L'intera prima stagione, lunga 13 episodi, è disponibile su Infinity+.