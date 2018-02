Katherine Heigl è la nuova protagonista di Suits

Fuori Patrick J. Adams e Meghan Markle, dentro Katherine Heigl. USA non perde tempo e, poche ore dopo il rinnovo di Suits per un'ottava stagione, una notizia non così entusiasmante per i fan giacché sarà la prima a non coinvolgere gli amati Mike Ross e Rachel Zane, annuncia che sarà l'ex star di Grey's Anatomy a interpretare il nuovo personaggio regolare di cui l'ideatore Aaron Korsh ha fatto cenno nel suo recente comunicato.

Reduce dagli insuccessi di State of Affairs e L'arte del dubbio, Heigl interpreterà Samantha Wheeler, nuova partner di talento del Pearson Specter Litt, la quale sfiderà lo status quo e diventerà il maggiore alleato o il più potente avversario dello studio. L'attrice raggiunge gli altri membri del cast regolare Gabriel Macht (Harvey), Rick Hoffman (Louis), Sarah Rafferty (Donna) e l'ex co-star de L'arte del dubbio Dulé Hill (Alex).

"Unirmi a Suits era il modo perfetto non solo per collaborare con Aaron Korsh, che ammiro profondamente, ma anche per diventare parte di uno show e di un cast di cui sono una grande fan", dichiara Heigl in un comunicato. "Seguo Suits sin dall'inizio e mi sento incredibilmente fortunata a essere il nuovo membro della famiglia Pearson Specter Litt". Korsh aggiunge: "Sono sempre stato un grande fan del suo lavoro e sono stato felice di scoprire che anche lei è un'appassionata fan di Suits. Non vedo l'ora di vederla con tutto il cast e la troupe. Sfortunatamente, lo stesso non si può dire di Harvey, Louis, Donna e Alex, poiché la misteriosa Samantha Wheeler è una minaccia diretta al loro status quo. Una cosa è certa: l'intelligenza, il fascino, la lealtà, la forza e la vulnerabilità di Samantha saranno messi alla prova mentre si farà strada nella società attualmente nota come Pearson Specter Litt".

Prima dell'ottava stagione, il 28 marzo Suits tornerà in onda su USA con i restanti episodi della settima, l'ultimo dei quali vedrà Adams e Markle appendere al chiodo i panni di Mike e Rachel mentre un'altra serie - il potenziale spin-off incentrato su Jessica Pearson (Gina Torres) - prenderà forma. In Italia, il debutto della stagione è fissato invece per il 5 febbraio alle ore 21:20 su Premium Stories.