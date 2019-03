Karate Kid, la storia continua: Il trailer della stagione 2 di Cobra Kai

YouTube Premium ha diffuso il teaser trailer ufficiale della stagione 2 di Cobra Kai, la comedy che sta dando un seguito alle storie di Karate Kid, attesa in streaming dal 24 aprile, anche in Italia in versione originale senza sottotitoli.

Dopo il suo improbabile trionfo nel ciclo inaugurale, i festeggiamenti di Johnny Lawrence (William Zabka) e del suo Cobra Kai sono interrotti piuttosto velocemente dalla notizia che il rivale Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha deciso di aprire un proprio dojo, Miyagi-Do, per insegnare gratuitamente karate ai giovani del posto. Johnny, però, non sembra intimorito da una concorrenza così spietata: "La sconfitta non è contemplata in questo dojo", gli sentiamo dire ai suoi studenti nella clip. A sua volta, Daniel rammenta alla moglie: "So come battere Cobra Kai. L'ho fatto trent'anni fa, posso farlo ancora". E avanti così fino all'inevitabile nuova resa dei conti.