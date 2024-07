Kaos: Netflix annuncia la data di uscita della serie tv ispirata dalla mitologia greca

News Serie TV

Inoltre, nuove immagini della serie tv con Jeff Goldblum sono state diffuse da Netfflix.

Un mistero vecchio di millenni potrebbe essere stato risolto: anche gli dèi dell'Olimpo gradivano carne e verdure cotte alla brace. Ciò che resta da scoprire è se Zeus il barbecue lo accedeva con i suoi fulmini. La risposta arriverà il 29 agosto, quando su Netflix debutterà Kaos, rivisitazione contemporanea e cupamente comica della mitologia greca con il candidato all'Oscar Jeff Goldblum nei panni del re degli dèi.

Kaos: La trama della nuova serie tv di Netflix

Creata dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, Kaos presenta Zeus come qualcuno che ha goduto a lungo del suo status di signore dell'Olimpo. Questo fino a quando non si sveglia una mattina e scopre una ruga sulla fronte. La nevrosi prende il sopravvento, portandolo su un percorso pericoloso e paranoico. Zeus si convince che la sua caduta sia imminente e inizia a vederne i segni ovunque.

Il fratello un tempo affidabile di Zeus, Ade (David Thewlis, Fargo), dio degli inferi, sta segretamente perdendo il controllo del suo oscuro dominio. C'è un arretrato di morti in attesa di essere processati e stanno diventando irrequieti. Era (Janet McTeer, Ozark), la regina degli dèi, esercita il dominio sulla Terra - e su Zeus - nel suo modo unico. Ma il suo potere e la sua libertà sono minacciati dalla crescente paranoia di Zeus, ed è costretta ad agire, mentre il figlio ribelle di Zeus, Dioniso (Nabhaan Rizwan, Station Eleven), è fuori controllo e sulla buona strada per una collisione cosmica con suo padre.

Sulla Terra la gente brama il cambiamento, tuttavia Poseidone (Cliff Curtis, Fear the Walking Dead), dio del mare, delle tempeste e dei terremoti (e dei cavalli), è più interessato alle dimensioni del suo mega-yacht e a dove si terrà la prossima festa. Il benessere dei comuni mortali gli interessa poco. Sfortunatamente per gli dèi, alcuni di quei mortali stanno cominciando a rendersene conto. Riddy (Aurora Perrineau, Westworld), Orpheus (Killian Scott, Secret Invasion), Caneus (Misia Butler, L'Accademia del bene e del male) e Ari (Leila Farzad, I Hate Suzie) provengono da diversi percorsi di vita e sono tutti cosmicamente legati nella battaglia contro Zeus. Ognuno di loro ha un ruolo molto diverso da svolgere. Ognuno di loro potrebbe essere destinato a sconfiggere gli dèi.

Kaos, della quale lo scorso marzo è stato diffuso il primo teaser trailer, "è fondamentalmente una rivisitazione contemporanea della mitologia greca, quindi è un grande show", ha spiegato Covell a RadioTimes. "È una serie di 10 ore per Netflix, si spera con una portata paragonabile a Il Trono di Spade - ma dal punto di vista del tono dovrebbe sembrare The End of the F***ing World, in termini di umorismo, colonna sonora e aspetto".