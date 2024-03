Kaos: Jeff Goldblum è un moderno Zeus nel primo teaser trailer della serie Netflix

News Serie TV

Ispirata dalla mitologia greca, la nuova serie tv sarà disponibile in streaming prossimamente.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Kaos, rivisitazione contemporanea e cupamente comica della mitologia greca, a cura della sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell. L'anteprima introduce il candidato all'Oscar Jeff Goldblum nei panni di uno Zeus, il re degli dei, "crudele ma a volte anche indulgente", il quale "non ha idea che il complotto per annientarlo sia iniziato".

Kaos: La trama e il cast della nuova serie tv di Netflix

Disponibile in streaming più avanti quest'anno, Kaos presenta Zeus come qualcuno che ha goduto a lungo del suo status di re degli dei. Questo fino a quando una mattina si sveglia e scopre una ruga sulla fronte. La nevrosi prende il sopravvento, portandolo su un percorso pericoloso e paranoico. Zeus si convince che la sua caduta sia imminente e inizia a vederne i segni ovunque.

Il fratello un tempo affidabile di Zeus, Ade (David Thewlis, Fargo), dio degli inferi, sta segretamente perdendo il controllo del suo oscuro dominio. C'è un arretrato di morti in attesa di essere processati e stanno diventando irrequieti. Era (Janet McTeer, Ozark), la regina degli dei, esercita il dominio sulla Terra - e su Zeus - nel suo modo unico. Ma il suo potere e la sua libertà sono minacciati dalla crescente paranoia di Zeus, ed è costretta ad agire, mentre il figlio ribelle di Zeus, Dioniso (Nabhaan Rizwan, Station Eleven), è fuori controllo e sulla buona strada per una collisione cosmica con suo padre.

Sulla Terra la gente brama il cambiamento, tuttavia Poseidone (Cliff Curtis, Fear the Walking Dead), dio del mare, delle tempeste e dei terremoti (e dei cavalli), è più interessato alle dimensioni del suo mega-yacht e a dove si terrà la prossima festa. Il benessere dei comuni mortali gli interessa poco. Sfortunatamente per gli dei, alcuni di quei mortali stanno cominciando a rendersene conto...

Costoro - Riddy (Aurora Perrineau, Westworld), Orpheus (Killian Scott, Secret Invasion), Caneus (Misia Butler, L'Accademia del bene e del male) e Ari (Leila Farzad, I Hate Suzie) - provengono da diversi percorsi di vita e sono tutti cosmicamente legati nella battaglia contro Zeus. Ognuno di loro ha un ruolo molto diverso da svolgere. Ognuno di loro potrebbe essere destinato a sconfiggere gli dei.

Nella serie, lunga otto episodi, recitano anche Rakie Ayola (Grace) nel ruolo di Persefone e Stanley Townsend (Becoming Elizabeth) di Minosse, oltre a Billie Piper (I Hate Suzie) e Suzy Eddie Izzard (United States of Tara).