Kaos, l'ideatore vuole altre due stagioni: "Ho molte idee"

Kaos è disponibile su Netflix, ma cosa ne sarà di Zeus e degli altri dèi? L'ideatore della serie tv ha diverse idee e vorrebbe svilupparle in altre due stagioni.

Il destino ha in serbo più Jeff Goldblum ;per ;Netflix? Al momento non è dato saperlo, ma le ultime dichiarazioni di Charlie Covell, ideatore di Kaos, lasciano ben sperare per una seconda stagione. Una ;Serie TV che riscrive la mitologia greca rendendola più attuale, Kaos ha conquistato il pubblico del servizio ;streaming con una prima stagione di otto episodi che conta sulla voce narrante di Prometeo per affrontare la potenziale caduta di Zeus e degli dèi. Ma avrà una seconda stagione? In attesa di notizie da parte del colosso dello streaming, l'ideatore della serie tv spiega quali sono le sue intenzioni.

Kaos: L'ideatore ;spera di poter realizzare altre due stagioni

Prendete le divinità greche, ma ambientate il loro potere in una sorta di presente alternativo. Immaginate, per l'appunto, di essere in Grecia ma con le divinità che dall'alto dell'Olimpo rispondono al comando di Zeus. Perché in Kaos accade esattamente questo: Jeff Goldblum interpreta il re degli dèi, proponendo una versione capricciosa e narcisista ;che pretende amore incondizionato da parte degli umani sulla Terra. In una realtà alternativa in cui gli dèi impongono sacrifici in cambio di fortuna e prosperità, si fa largo una profezia che potrebbe distruggere per sempre la supremazia del Monte Olimpo. Considerato il successo della prima stagione, Charlie Covell (che in precedenza ha ideato The End of the F*****g World) spera di poter proseguire con la narrazione, precisando che finora Netflix ha "sostenuto molto" la sua creazione. In merito a una potenziale seconda stagione, ai microfoni di Cosmopolitan UK ha rivelato:

Penso che tutto sia possibile. Il mio sogno è di realizzare tre stagioni. Ho molte idee, una nello specifico di cosa vorrei farne. C'è sicuramente di più da raccontare. Inoltre non volevo proporre un finale che fosse un copleto ;cliffhanger. Spero che sia soddisfacente come prima stagione a se stante, ma c'è sempre speranza per altro. Perché mi piacerebbe davvero fare di più e lavorare con quegli attori e quella squadra. È stato un sogno diventato realtà.

Il cast di Kaos è ricco e variegato. Oltre a Jeff Goldblum, che interpreta uno Zeus in crisi a causa di una ruga sulla fronte, la serie tv coinvolge anche Janet McTeer nel ruolo di Era, Nabhan Rizwan di Dionisio, David Thewlis ;di ;Ade e Debi Mazar ;di ;Medusa. E ancora: ;Stephen Dillane è Prometeo, il narratore, mentre Cliff Curtis è Poseidone.