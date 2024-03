Jurnee Smollett in Firebug di Apple TV+, un'aggiunta al cast dello spin-off di Suits e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Zosia Mamet e altre aggiunte al cast della comedy Laid e Netflix ordina tre nuove serie tedesche.

La star di Underground e Lovecraft Country Jurnee Smollett si è unita al cast di Firebug, la serie drammatica che riporterà Taron Egerton su Apple TV+ dopo la positiva esperienza di Black Bird, scritta dallo stesso ideatore Dennis Lehane ispirandosi alla storia vera del famigerato piromane californiano John Leonard Orr.

Ambientata nell'odierno Pacifico nord-occidentale, Firebug segue una detective travagliata e un enigmatico investigatore di incendi dolosi (il personaggio interpretato da Egerton) mentre seguono le tracce di due piromani seriali. Smollett vestirà i panni della prima dei due, Michelle, descritta come un astro nascente.

Alice Lee nel pilota di Suits: L.A.

Alice Lee torna a NBC tre anni dopo l'esperienza della musical comedy Lo straordinario mondo di Zoey per interpretare un ruolo in Suits: L.A., spin-off del legal drama di successo Suits del quale la rete americana ha ordinato l'episodio pilota. Il veterano di Arrow Stephen Amell è Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato rappresentando i clienti più potenti di Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead), per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Secondo TVLine, Lee vestirà i panni di Leah, giovane associata dello studio Black Lane Law, alla quale è stato assegnato il compito di lavorare con (o, a quanto pare, per) l'astro nascente Erica Rollins (Lex Scott Davis, Training Day).

Tre aggiunte al cast della comedy Laid

Zosia Mamet (Girls, L'assistente di volo), Michael Angarano (Oppenheimer, This Is Us) e Tommy Martinez (Good Trouble) hanno firmato con Peacock per un ruolo regolare in Laid, nuova commedia romantica prodotta dall'ideatrice di Non fidarti della str**** dell'interno 23 Nahnatchka Khan. Stephanie Hsu (La fantastica signora Maisel) veste i panni di una donna che, in seguito alla scoperta che i suoi ex stanno morendo in modi insoliti, deve tornare indietro nella cronologia delle sue relazioni per affrontare il suo passato e poter andare avanti. Mamet, Angarano e Martinez interpreteranno tre personaggi dei quali al momento si conoscono soltanto i nomi: AJ, Richie e Isaac.

Netflix annuncia 3 nuove serie tv tedesche

Confermando l'importanza della Germania come mercato in crescita, Netflix ha annunciato l'ordine e il rinnovo di 17 contenuti originali tra serie tv, film, documentari e reality show. Per quanto riguarda le prime, il drama sci-fi Cassandra ruota attorno a un'antica casa-intelligente rimasta vuota da quando i suoi proprietari sono morti in circostanze misteriose oltre 50 anni fa. Quando finalmente una famiglia si trasferisce, Cassandra, la domestica elettronica della casa, si risveglia dal suo lungo sonno determinata a utilizzare ogni singola risorsa a sua disposizione per assicurarsi di non essere mai più lasciata sola. Nel cast Lavinia Wilson, Mina Tander e Michael Klammer.

Crooks, con Frederick Lau, Christoph Krutzler e Svenja Jung, segue due malviventi che, in fuga dopo il fallimento di una grande rapina, finiscono a dover affrontare clan criminali a Berlino, Vienna e Marsiglia. In Murder Mindfully, invece, Tom Schilling interpreta un affermato avvocato che inaspettatamente diventa un assassino. Nella serie recitano anche Emily Cox e Britta Hammelstein. A queste tre nuove produzioni si aggiungono le precedetemente annunciate nuove stagioni di Kleo, L'imperatrice e Come vendere droga online (in fretta).