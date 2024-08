John Wick: In sviluppo una serie sequel del quarto capitolo con Keanu Reeves coinvolto, ma come?

News Serie TV

Lionsgate Television sta lavorando a una serie intitolata John Wick: Under the High Table che sarà il seguito diretto di John Wick 4: fornirà finalmente la risposta alla domanda che tutti ci siamo fatti dopo il film? Keanu Reeves è coinvolto, ma il mistero resta.

Cosa succede dopo l'ambiguo finale di John Wick 4? Forse lo scopriremo molto presto grazie a una serie tv. Come riportato da Deadline e dalle più autorevoli testate americane, Lionsgate Television sta lavorando a una serie sequel ambientata proprio dopo i fatti del film arrivato nelle sale lo scorso anno. Intitolato John Wick: Under The High Table, il progetto è in attesa di un acquirente che siamo sicuri non tarderà ad arrivare. Anche perché coinvolge Keanu Reeves in persona come produttore esecutivo, oltre al regista Chad Stalheski. Ma l'interprete del famoso killer di professione tornerà anche davanti la telecamera? È questa la domanda che attanaglia (e a quanto pare terrà ancora sulle spine) i fan.

John Wick: Under the High Table, cosa sappiamo sulla serie sequel

Il titolo Under the High Table si riferisce ovviamente alla Gran Tavola, la ristretta società che riunisce i leader del mondo criminale nell'universo di John Wick. Presentata come una "serie d'azione ad alto numero di ottani", la serie ripartirà immediatamente dopo gli eventi di John Wick 4 che si è concluso con la morte apparente (ma non inequivocabile) di Wick e l'istituzione di una lapide che porta il suo nome. Al centro del racconto ci sono nuovi personaggi che cercano di farsi un nome mentre alcuni dei personaggi già noti del franchise rimangono fedeli al vecchio ordine mondiale. La serie - fa sapere Lionsgate - intende "combinare il nuovo e il vecchio e spingere l' universo di John Wick in una nuova era".

Keanu Reeves tornerà nei panni di John Wick?

Under the High Table è la seconda serie ambientata nell'universo di John Wick dopo la serie prequel The Continental. A differenza di quest'ultima, tuttavia, questa è supervisionata dallo stesso team creativo dei film. Chad Stahelski, che ha diretto tutti e quattro i film di John Wick, è produttore esecutivo insieme a Basil Iwanyk, Erica Lee e allo stesso Reeves e dirigerà l'episodio pilota. Robert Levine (The Old Man, Black Sails) sarà lo showrunner.

Non si sa ancora se nello show rivedremo John Wick, soprattutto visto il finale del quarto film, e per il momento dovremo rimanere nel dubbio. Dopo l'uscita del film, lo scorso anno, a Reeves era stato chiesto se la morte del suo personaggio dovesse essere considerata permanente. "Non lo so, credo che dovrò appoggiarmi al principio 'mai dire mai'", aveva risposto l'attore che pure in passato più volte aveva manifestato il desiderio di far morire il suo personaggio una volta per tutte. Allo stesso modo, tuttavia, si era detto aperto alla possibilità di lavorare ancora con Chad Stahelski. "Voglio dire, non farei un film di John Wick senza Chad Stahelski. Dovremmo vedere che aspetto avrebbe. Ma per quanto mi riguarda, mi sembra davvero giusto che John Wick trovi pace", aveva precisato. Sappiamo che l'attore ha già girato alcune scene del prossimo film spin-off, Ballerina, e che un altro spin-off sull'assassino Caine, interpretato da Donnie Yen, è in sviluppo. Il franchise di John Wick, insomma, è vivo e vegeto con o senza il suo protagonista per eccellenza.