Jessica Jones: Un teaser trailer annuncia la data dell'ultima stagione

L'ultimo atto della lunga e articolata parentesi dedicata da Netflix all'Universo Marvel e ad alcuni dei suoi personaggi più amati sta per compiersi. Dopo una lunga attesa e mesi piuttosto travagliati, il servizio di video in streaming ha annunciato con un teaser trailer che la terza e ultima stagione di Jessica Jones sarà disponibile dal 14 giugno.

I 13 episodi prodotti prima della cancellazione della serie vedranno la strada di Jessica, il personaggio interpretato da Krysten Ritter, incrociare quella di uno psicopatico altamente intelligente che costringerà lei e Trish (Rachael Taylor) a riparare il loro rapporto danneggiato e unire le forze per fermarlo. Tuttavia, una perdita devastante riporta in superficie le loro idee di eroismo contrastanti, mettendole una contro l'altra in un modo che finirà col cambiarle entrambe per sempre.

Jessica Jones sarà l'ultima serie Marvel della quale Netflix proporrà nuovi episodi. La serie è stata cancellata insieme con Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher. Come riportato da Variety, in base a una clausola nell'accordo stipulato con il servizio, nessuna di queste potrà essere eventualmente riportata in onda altrove (ad esempio sulla nuova piattaforma affine Disney+) nei due anni successivi alla cancellazione, quindi fino al 2020.