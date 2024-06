Jessica Camacho raggiunge Jensen Ackles in Countdown, una serie tv basata sulla Sigma Force e altre news in breve

News Serie TV

Jessica Camacho è la seconda aggiunta al cast di Countdown, prossimo thriller di Prime Video creato dal veterano del franchise #OneChicago e co-ideatore di FBI: International Derek Haas. L'attrice, conosciuta per i suoi trascorsi in All Rise e The Flash, raggiunge il precedentemente annunciato Jensen Ackles.

Quest'ultimo interpreta Mark Meachum, un agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles reclutato in una task force segreta di agenti sotto copertura provenienti da tutti i rami delle forze dell'ordine per indagare su una morte sospetta. Quando la verità su un complotto inquietante viene messa a fuoco, la squadra deve superare le proprie agende contrastanti per unirsi e salvare una città di milioni di persone.

Secondo Deadline, Camacho vestirà i panni di Amber Oliveras, una veterana della DEA incuriosita dalla nuova squadra. Sebbene sembri cavarsela abbastanza bene da sola, per Oliveras sarà un bel cambio di ritmo lavorare con gli altri.

I romanzi di James Rollins sulla Sigma Force diventano una serie tv

Prime Video sta lavorando con l'ideatore di Absentia Matt Cirulnick allo sviluppo di una serie tv basata sui romanzi di James Rollins incentrati sulla divisione segreta del Dipartimento della Difesa USA Sigma Force. Prodotta da Amazon MGM Studios con la Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio, il potenziale thriller ruota attorno a un programma antiterrorismo top secret del governo statunitense. La divisione è composta da agenti delle forze speciali che sfruttano la loro formazione miliare e scientifica per proteggere gli Stati Uniti e il mondo da qualsiasi minaccia tecnologica. Cirulnick scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con DiCaprio e altri.

Anche John Hawkes nell'adattamento di Criminal

Sempre Prime Video ha ingaggiato John Hawkes (True Detective: Night Country) per un ruolo ricorrente in Criminal, adattamento dell'omonimo e acclamato fumetto di Ed Brubaker. Creata da quest'ultimo, la serie racconta la saga dell'intreccio di diverse generazioni di famiglie legate dai crimini e dagli omicidi del passato. Hawkes interpreterà Sebastian Hyde, un uomo che, sei mesi dopo un ictus, cammina con un bastone. Un tempo lo squalo più grande nella vasca, ora Hyde mostra un po' - forse un po' troppo - la sua umanità. Proprietario di un club in cui si gioca d'azzardo, lui è il tipo d'uomo il cui nome è accompagnato dalla paura, giacché può trasformarsi in uno spietato sicario da un momento all'altro. L'ingaggio di Hawkes segue quelli di Charlie Hunnam, Adria Arjona, Richard Jenkins, Kadeem Hardison, Logan Browning, Pat Healy e Taylor Selé.

Dorian Missick e Karla Souza nel cast di Obsession

Dorian Missick (For Life) e Karla Souza (Le regole del delitto perfetto) hanno firmato con Prime Video per un ruolo in Obsession, prossima serie di James Wan basata sul romanzo di successo di Catherine Ryan Howard 56 Days. La storia si concentra su Oliver e Ciara (Avan Jogia e Dove Cameron), due sconosciuti che si incontrano casualmente in un supermercato e iniziano velocemente una relazione. Cinquantasei giorni dopo, i detective della omicidi entrano nell'appartamento di Oliver e trovano un corpo non identificato, brutalmente assassinato e in avanzato stato di decomposizione. È stato lui a uccidere lei? O è stata lei a uccidere lui? Spaziando tra l'odierna indagine e la traiettoria contorta della relazione dei due giovani amanti nel passato, la serie è sia un crime unico che un thriller psicologico avvincente ed erotico.

Missick interpreterà Karl Connelly, un uomo disorganizzato e nel mezzo di un'eccitante crisi di mezz'età. La sua vita sembra un enorme caos ma, nonostante le abitudini spericolate e il carattere irascibile, Karl è un detective capace e una persona assolutamente onesta e leale verso le persone a cui tiene. Souza sarà invece Lee Reardon, una detective esperta e dedita che, nonostante i molti difetti del sistema, crede profondamente nella giustizia. Ma nasconde un oscuro segreto che mette in discussione tutto ciò che rappresenta e minaccia di distruggere la relazione più importante della sua vita.

La leggenda di Vox Machina: La data della stagione 3

Prime Video ha annunciato che la terza stagione della serie animata per un pubblico adulto La leggenda di Vox Machina, lunga 12 episodi, sarà disponibile in streaming dal 3 ottobre. Il servizio streaming ne ha diffuso in anteprima anche la nuova sequenza dei crediti di apertura.