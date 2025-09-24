Jeremy Renner e la seconda stagione di Hawkeye: "C'è ancora tanto da raccontare"

News Serie TV

Dopo l'incidente e le polemiche sul compenso, l'attore riflette sul futuro di Hawkeye e sul legame indissolubile con il suo personaggio Marvel.

Jeremy Renner è tornato a parlare del futuro di Hawkeye, la serie Marvel che nel 2021 ha portato l'eroe con arco e frecce su Disney+ in una nuova veste più intima e umana. Ospite al Florida Supercon 2025, l'attore ha espresso apertamente il desiderio di tornare a vestire i panni di Clint Barton, tanto più dopo il brutto incidente da cui si sta ancora riprendendo, ma ha anche sottolineato gli ostacoli che sta incontrando lungo la strada.

Hawkeye: Jeremy Renner sulla sua esperienza come Occhio di Falco

Come riportato da Popverse, Renner ha assicurato che sta cercando di tornare in forma per riprendere il suo ruolo del mondo Marvel. "È stato fantastico immergermi un po' di più nel personaggio, in un mondo più concreto. Per me, è stato molto più divertente da fare e da esplorare per il personaggio, il che è bello. Ho sempre voluto fare di più di quel genere di cose, e poi c'è l'incidente che è successo, e devo rimettermi in forma per poter scagliare di nuovo frecce, tuffarmi e fare tutte quelle cose, ma ci arriverò. Sto andando bene", ha detto.

Una seconda stagione è ancora possibile?

Jeremy Renner spera che una seconda stagione di Hawkeye sia possibile una volta completamente guarito. Al riguardo ha affermato: "Ci sarò sempre per la Marvel. Sarò in ballo sempre con loro, di sicuro, quando sarà il momento giusto, quando ci sarà il ritmo. Sarei felice di fare la seconda stagione di Hawkeye. Adoro quel personaggio. Penso che ci sia ancora molto da dire". Ma il ritorno dell'eroe in versione seriale è ancora tutto da definire, soprattutto dopo l'incidente del 2023 che ha messo a dura prova la salute dell'attore in seguito a 38 ossa rotte e a una lunga riabilitazione. "Abbiamo discusso a lungo sulla forma di quella stagione", ha continuato. "Si tratta di rimettere in sesto il mio corpo e di prepararmi. Il momento giusto arriverà, e se c'è ancora bisogno, voglia e desiderio, allora sì", ha assicurato.

La questione del compenso

Se da una parte la voglia di tornare sul set non manca, dall'altra non si può ignorare l'amarezza per un’offerta economica che Renner qualche tempo fa non ha esitato a definire "un insulto". Durante un’intervista al podcast High Performance, l’attore aveva infatti svelato un retroscena poco edificante sulla trattativa per la seconda stagione. "Mi hanno chiesto di tornare, ma offrendomelo a metà del compenso rispetto alla prima stagione. Mi ci vorrebbe il doppio del tempo, il doppio dello sforzo… per la metà dei soldi", aveva raccontato con amarezza,

Renner non ha mai chiesto di più, ma semplicemente avrebbe voluto ricevere lo stesso riconoscimento della prima volta. La proposta, per lui, era figlia di un pregiudizio legato al suo incidente. "Forse pensavano che fossi metà Jeremy perché sono stato investito da uno spazzaneve?", era stata la sua riflessione. C'è, quindi, anche la questione compenso da risolvere. Ma è incoraggiante sapere che l'attore non rinnega il suo percorso con la Marvel né l'affetto che lo lega al suo personaggio. Speriamo di avere buone notizie.