Jensen Ackles torna su Prime Video con il thriller Countdown

La nuova serie porta la firma di Derek Haas, una delle menti dietro il franchise di successo #OneChicago.

Jensen Ackles sarà il volto di una nuova serie tv di Prime Video. Il veterano di Supernatural, negli ultimi anni sulla piattaforma streaming con il ruolo di Soldatino nella serie di successo The Boys e nel suo spin-off Gen V, sarà il protagonista di Countdown, thriller del co-ideatore di Chicago Fire e FBI: International Derek Haas del quale è stata ordinata una prima stagione di 13 episodi.

Countdown: La trama della nuova serie tv con Jensen Ackles

In Countdown, un omicidio porta l'agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Mark Meachum (il personaggio interpretato da Ackles) a essere reclutato in una task force segreta di agenti sotto copertura provenienti da tutti i rami delle forze dell'ordine per indagare sulla morte sospetta. Quando la verità su un complotto inquietante viene messa a fuoco, la squadra deve superare le proprie agende contrastanti per unirsi e salvare una città di milioni di persone.

"Ho avuto un'esperienza incredibile lavorando con il team di Prime Video in The Boys e sono felice di poter continuare quella relazione in Countdown", ha dichiarato Ackles in una nota. "Non vedo l'ora di collaborare con Derek e il resto della nostra famiglia a Countdown per dare vita a questa storia". Dalla conclusione di Supernatural del 2020, l'attore ha lavorato anche in Big Sky e molto di recente nel fenomeno di CBS Tracker. Inoltre, ha ripreso il ruolo di Dean Winchester, prevalentemente come voce narrante, nello spin-off di breve durata The Winchesters.