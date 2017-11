Jeffrey Tambor lascia Transparent dopo le accuse di molestie sessuali

Un'altra delle migliori produzioni televisive delle ultime stagioni si ritrova danneggiata pesantemente dall'ormai dilagante scandalo sessuale tra i potenti di Hollywood. Dopo le accuse di molestie rivolte alla sua persona, il vincitore di due Emmy e un Golden Globe Jeffrey Tambor ha annunciato che non riprenderà il suo ruolo nella prossima quinta stagione dell'acclamata serie di Amazon Prime Video Transparent.

"Interpretare Maura Pfefferman in Transparent è stato uno dei più grandi privilegi ed esperienze creative della mia vita. Ciò che è diventato chiaro nelle scorse settimane, tuttavia, è che questo non è più il lavoro per cui ho firmato quattro anni fa", si legge nel comunicato dell'attore. "Ho già chiarito il mio profondo rammarico se una mia azione è stata interpretata erroneamente come offensiva da chicchessia, ma l'idea che io possa deliberatamente molestare qualcuno è semplicemente e assolutamente falsa. Visto il clima politicizzato che sembra aver afflitto il nostro set, non vedo come possa fare ritorno a Transparent".

All'inizio del mese, Tambor è stato accusato dalla sua ex assistente, Van Barnes, di averle fatto alcuni commenti osceni, affermazioni che l'attore 73enne ha definito "infondate" e che hanno spinto Amazon Studios ad avviare un'indagine interna sostenuta dall'ideatrice di Transparent Jill Soloway. Pochi giorni dopo, nuove accuse di molestie sessuali sono arrivate dalla co-star Trace Lysette, la quale ha affermato che, oltre ad averle fatto un commento inopportuno, Tambor l'ha stretta a sé durante le riprese della seconda stagione premendo il suo inguine contro il suo. Mentre Lysette ha invitato Amazon Studios a licenziare l'attore e cancellare lo show, quest'ultimo ha negato di essersi lasciato andare a un qualunque atteggiamento predatorio, aggiungendo: "Mi rendo conto di non essere mai stato la persona più facile con la quale lavorare. Posso essere volubile e irascibile, e molto spesso esprimo le mie opinioni in modo aspro e senza tatto, ma non sono mai stato un predatore - mai".

L'addio di Tambor a Transparent, che segue di poche settimane il licenziamento di Kevin Spacey da House of Cards in seguito ad altrettante accuse di molestie, arriva dopo che nelle ore precedenti si era diffusa la voce secondo la quale Soloway stesse contemplando una versione della quinta stagione senza il protagonista; assenza che sarebbe stata giustificata probabilmente con la morte di Maura. Non è chiaro cosa accadrà adesso, così come non è chiaro se le accuse contro Tambor avranno un qualche impatto anche sulla quinta stagione dell'altra sua serie tv, Arrested Development, di cui Netflix ha da poco concluso le riprese.