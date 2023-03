Jane Fonda regala un vibratore a Drew Barrymore: "Vedessi cosa c'è nel mio comodino..."

News Serie TV

Ospite del The Drew Barrymore Show, l'attrice di Grace and Frankie ha omaggiato la conduttrice con un sex toy e ha condiviso con lei la sua routine per rilassarsi.

Jane Fonda ha condiviso con Drew Barrymore i suoi segreti per rilassarsi tra un impegno e l'altro e le ha fatto un regalo davvero speciale: un sex toy che la conduttrice ha subito sfoggiato davanti al suo pubblico. Ospite del suo The Drew Barrymore Show (in Italia il meglio del talk show è disponibile sul servizio streaming gratuito Pluto TV), l'attrice di Grace and Frankie è stata protagonista del simpatico siparietto insieme a Lily Tomlin, sua co-star sia nella serie Netflix ora conclusa che nel film Moving On. Guardate il video in fondo all'articolo.

Il divertente siparietto tra Jane Fonda e Drew Barrymore

Durante l'intervista, Barrymore ha chiesto a Fonda cosa facesse per rilassarsi durante le sue giornate frenetiche. "Jane, ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?", le ha domandato. "Oh certo che c'è", è intervenuta Lily Tomlin. Jane Fonda ha poi finto di rimanere sbalordita dalla domanda prima di rispondere scherzosamente: "C'è il mio letto, c'è il mio comò. E nel primo cassetto del comò... vedessi cosa c'è dentro. Impazziresti". A quel punto la conduttrice ha adocchiato una scatola regalo e ha chiesto: "Jane, puoi aiutarmi?". "Lo farò. Aspetta solo che usciamo da questa stanza", ha risposto Fonda prima di porle il regalo speciale: un vibratore azzurro brillante che Barrymore ha finto di usare come telefono facendo divertire il pubblico in studio.

Moving On: Jane Fonda e Lily Tomlin vogliono far fuori Malcolm McDowell nel trailer del film di Paul Weitz Leggi anche

Drew Barrymore e la polemica sull'astinenza dal sesso

Il siparietto tra le tre attrici probabilmente è servito anche per sdrammatizzare e fare ironia su una polemica nella quale è rimasta coinvolta qualche mese fa proprio Drew Barrymore. L'attrice aveva scritto sul suo blog di non avere avuto problemi ad astenersi dai rapporti sessuali per anni e che il sesso non era certo stato sempre la sua priorità, soprattutto dopo la separazione dal marito Will Kopelman nel 2016. "Non odio il sesso! Sono appena finalmente arrivata all'epifania che l'amore e il sesso semplicemente non sono la stessa cosa. Sono una donna calma e non una festaiola", aveva scritto. Il post era in risposta a una donna che l'aveva accusata di "odiare il sesso". Jane Fonda ha incoraggiato l'attrice di 50 volte il primo bacio a divertirsi e a sperimentare con le relazioni romantiche scherzando a proposito del vibratore: "Altrimenti puoi mettere lì dentro una piccola relazione o due".