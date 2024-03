Jamie Dornan interpreterà due gemelli in The Undertow, nuovo crime drama di Netflix

News Serie TV

La nuova serie si basa su un format della tv norvegese. Nel cast anche Mackenzie Davis e Iain De Caestecker.

Perché accontentarsi di un solo Jamie Dornan quando se ne possono avere due? La star di The Tourist e The Fall interpreterà due gemelli in The Undertow, nuovo crime drama noir di Netflix basato sulla serie norvegese Twin creata da Kristoffer Metcalfe. Il resto del cast include Mackenzie Davis (Station Eleven), Iain De Caestecker (Agents of S.H.I.E.L.D.), e Gary Lewis (Outlander).

The Undertow: La trama della nuova serie tv con Jamie Dornan

Soffocata in un matrimonio senza amore con Adam (Dornan), la vita di Nicola (Davis) prende una svolta drammatica quando il fratello gemello identico di Adam, Lee (Dornan), da molto tempo lontano, ritorna nella sua vita, e il loro intricato passato romantico minaccia di distruggere il presente. Una decisione improvvisa e un terribile incidente spingono Nicola a proteggere i suoi figli e, nel corso di una settimana, lei e Lee sono costretti a stare insieme, lottando per mantenere una ragnatela di segreti e bugie. Sebbene non possano ignorare i sentimenti che provano l'una per l'altro, entrambi sanno che vivono di tempo rubato.

Le riprese di The Undertow inizieranno entro la fine dell'anno nelle Highlands e isole scozzesi. Il team di scrittura della serie include Sarah Dollard (Bridgerton, Doctor Who), Hanna Jameson, Scout Cripps e Kam Odedra, con la prima anche produttrice esecutiva insieme con Dornan e il regista Jeremy Lovering (Slow Horses). Il protagonista, conosciuto anche per i suoi trascorsi nella trilogia iniziata con Cinquanta sfumature di grigio e nominato al Golden Globe per il suo ruolo in Belfast, prende il posto del veterano de Il Trono di Spade Kristofer Hivju, interprete dei due gemelli nella serie norvegese.