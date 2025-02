James Norton nella stagione 3 di House of the Dragon: Ecco chi interpreterà

News Serie TV

L'attore di Happy Valley vestirà i panni di un personaggio schierato con i Verdi.

L'attore britannico James Norton, conosciuto e apprezzato in tv per i suoi ruoli in Grantchester e Happy Valley e più di recente nel film di Netflix Joy, si è unito al cast della serie fantasy di HBO House of the Dragon, con un ruolo prominente nella prossima, terza stagione.

House of the Dragon: Il ruolo di James Norton nella stagione 3

Come riporta Variety, che ne ha dato per primo notizia, Norton interpreterà Ormund Hightower, un personaggio del quale abbiamo sentito parlare nel precedente ciclo di episodi. Lui è il nipote di Otto (Rhys Ifans), il cugino di Alicent e Gwayne (Olivia Cooke e Freddie Fox) e il Lord di Vecchia Città, la seconda città più grande e la più popolosa dei Sette Regni, risalente all'epoca dei Primi Uomini. Attualmente, Ormund sta guidando un gruppo verso Approdo del Re per sostenere la casata Hightower nello scontro contro Rhaenyra e i Neri.

Attesa in tv prossimamente, in Italia su Sky e in streaming su NOW, la terza stagione di House of the Dragon dovrebbe essere la penultima dello spin-off prequel de Il Trono di Spade, stando alle parole del co-ideatore e showrunner Ryan Condal (HBO non ha fatto ancora un annuncio ufficiale al riguardo). Tuttavia, l'astinenza dei fan sarà placata molto prima con il nuovo spin-off Il Cavaliere dei Sette Regni, ambientato circa un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade e incentrato sulle avventure del giovane e idealista cavaliere Ser Duncan l'Alto (interpretato da Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell). Anche questa serie esplorerà un'epoca in cui i Targaryen erano ancora sul Trono di Spade, sebbene a quel punto i draghi fossero ormai un ricordo lontano.