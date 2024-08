House of the Dragon si concluderà con la stagione 4

News Serie TV

Il co-ideatore e showrunner del prequel de Il Trono di Spade ha confermato che la serie non andrà oltre la quarta stagione e che la terza si inizierà a girare nel 2025.

Proprio quando la situazione stava per diventare incandescente, con il finale della seconda stagione che ha spianato la strada a uno scontro senza precedenti, apprendiamo che House of the Dragon terminerà con la quarta stagione. La notizia l'ha data ai giornalisti il co-ideatore e showrunner dello spin-off de Il Trono di Spade Ryan Condal, intervenendo in una conferenza stampa su Zoom. Condal ha spiegato i motivi di questa decisione e ha fatto sapere che, intanto, la terza stagione è in fase di scrittura e si inizierà a girare nei primi mesi del 2025.

House of the Dragon avrà una quarta stagione

Rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito del finale della seconda stagione - da alcuni definito "un trailer lungo 60 minuti" viste le poche scene d'azione vere e proprie presenti - Condal ha assicurato di avere ben in mente quale debba essere il finale della storia e di poterlo raggiungere in "altre tre grandi stagioni televisive". Ha poi confermato la sua intenzione di concludere House of the Dragon con la stagione 4, programma che già l'autore del libro Fuoco e Sangue e co-ideatore George R.R. Martin aveva ipotizzato quando gli era stato chiesto quante stagioni dovesse durare lo spin-off sui Targaryen.

Perché bisognerà aspettare per la Battaglia del Condotto

Condal, inoltre, ha rivendicato la decisione di non inserire nella seconda stagione la famosa Battaglia del Condotto, uno degli scontri navali più sanguinosi della Danza dei Draghi. Nel finale della seconda stagione, infatti, vediamo solo la preparazione della stessa, sebbene i piani iniziali degli sceneggiatori la prevedessero nel copione. A tal proposito, Condal ha spiegato che ha preferito aspettare per dedicare più spazio e attenzioni a questa battaglia e ha aggiunto:

"Una delle cose che sono entrate davvero in gioco nella seconda stagione è qual è la destinazione finale della serie e dove stiamo andando? E penso che sia stata una combinazione di fattori che ci ha portato, sapendo ora dove stiamo andando e sapendo qual è quel punto finale, a riequilibrare la storia in modo tale da avere altre tre grandi stagioni televisive per completare e raccontare questa storia. Sapevamo dove stavamo andando e sappiamo come queste cose si interrompono e scoppiano."

Le anticipazioni della terza stagione

Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione? Ora che Rhaenyra (Emma D'Arcy) ha sette draghi adulti e Daemon (Matt Smith) le ha rinnovato la sua lealtà e i suoi eserciti, tutto è pronto perché la guerra possa davvero entrare nel vivo. "Ci sono così tanti grandi eventi che stiamo già scrivendo nella terza stagione, mentre questa guerra raggiunge davvero il culmine a questo punto della narrazione", ha anticipato lo showrunner.

Condal ha paragonato la seconda stagione a una "guerra fredda" e ha spiegato che solo nella terza vedremo la reale esplosione del conflitto su più fronti. "Come sempre accade in questa serie, ci saranno momenti di spettacolo giganteschi ma anche veri momenti di sorpresa e sfumature dei personaggi che non vediamo l'ora di vedere. Alcuni dei miei momenti preferiti nel libro, che sono emozionato di adattare come drammaturgo, devono ancora arrivare nella storia", ha concluso lo sceneggiatore.