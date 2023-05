Jack Ryan contro il suo ultimo nemico nel trailer ufficiale italiano della stagione finale

News Serie TV

Gli ultimi 6 episodi della serie tv con John Krasinski in streaming su Prime Video dal 30 giugno.

Il prossimo incubo di Jack Ryan ha tutti i numeri per essere il peggiore di tutti. Una pessima notizia per lui e una splendida notizia per i tanti fan di Tom Clancy's Jack Ryan che sperano in un finale col botto. In attesa del debutto della quarta e ultima stagione della serie d'azione con John Krasinski il 30 giugno, ogni venerdì con un doppio episodio per tre settimane, Prime Video ne offre un'anteprima nel trailer ufficiale appena rilasciato.





L'ultima missione di Jack Ryan

Nella quarta e ultima stagione, Jack Ryan è impegnato nella sua missione più pericolosa: affrontare un nemico sia esterno che interno. Ora in servizio come vicedirettore ad interim della CIA, Jack ha il compito di portare alla luce la corruzione interna e, così facendo, scopre una serie di operazioni sospette che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese. Mentre lui e il team indagano su quanto il marcio si sia spinto in profondità, Jack scopre una realtà ben peggiore - la convergenza di un cartello della droga con un'organizzazione terroristica - che alla fine rivela una cospirazione molto più vicina di quanto sembri, mettendo alla prova la sua fiducia nel sistema che ha sempre lottato per proteggere.

Wendell Pierce, Michael Kelly e Betty Gabriel riprendono i ruoli di James Greer, Mike November e Elizabeth Wright rispettivamente. Vista l'ultima volta nella stagione inaugurale, Abbie Cornish torna nei panni di Cathy Mueller. Le nuove aggiunte al cast Michael Peña (Narcos: Messico) e Louis Ozawa (Hunters) interpretano invece Domingo 'Ding' Chavez e Chao Fah. Il primo è un personaggio chiave e potrebbe portare avanti l'eredità di Tom Clancy's Jack Ryan con una serie spin-off.