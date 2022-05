Jack Ryan si concluderà con la stagione 4, poi forse uno spin-off su Ding Chavez

News Serie TV

A interpretarlo sarà Michael Peña, il cui casting era stato annunciato lo scorso ottobre.

Mentre il pubblico di Tom Clancy's Jack Ryan attende l'arrivo su Prime Video della terza stagione (con lodevole pazienza, visto che sono passati due anni e mezzo dall'ultima volta in tv), il già ordinato quarto ciclo di episodi sarà l'ultimo per il drama d'azione con John Krasinski. A rivelarlo è Deadline, secondo il quale la storia potrebbe però continuare con uno spin-off: una nuova serie incentrata su un altro personaggio dell'universo letterario di Tom Clancy, Ding Chavez, interpretato dall'ex star di Narcos: Messico Michael Peña.

Jack Ryan: Altre due stagioni e poi uno spin-off?

Tom Clancy's Jack Ryan tornerà sul servizio streaming di Amazon entro la fine dell'anno, mentre la quarta e ultima stagione, le cui riprese sono in corso, dovrebbe seguirla nel 2023. Stando a quanto riferito dalle fonti, Krasinski si era impegnato per quattro stagioni quando ha firmato per assumere il celebre ruolo precedentemente interpretato da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine, lasciandosi coinvolgere anche come produttore esecutivo e sceneggiatore.

Con una pandemia che ha dilatato i tempi, Krasinski non sarebbe intenzionato a rinnovare l'accordo. Nel frattempo, emerge che l'ultimo episodio della prossima stagione introdurrà Peña nei panni di Domingo 'Ding' Chavez, un personaggio che diventerà una figura centrale nel successivo ciclo finale. L'attore potrebbe poi riprendere il ruolo in uno spin-off sequel, progetto ancora alle fasi iniziali e quindi senza un'idea precisa e una sceneggiatura. Dai romanzi di Tom Clancy, di Chavez sappiamo che è entrato a far parte della CIA dopo essere stato nell'Esercito degli Stati Uniti e che è andato in missione in paesi come la Colombia, l'Iran e il Regno Unito, dove ha agito come ufficiale del Team Rainbow.

Jack Ryan: La trama della stagione 3

La stagione 3 di Tom Clancy's Jack Ryan troverà il protagonista in fuga e alle prese con una corsa contro il tempo dopo la sua erronea implicazione in una cospirazione più grande. Ora ricercato sia dalla CIA sia dalla fazione canaglia internazionale da lui scoperta, Jack è costretto alla clandestinità mentre attraversa l'Europa, cercando di rimanere vivo e prevenire un devastante conflitto mondiale.

Oltre a Krasinski, nei prossimi episodi ritroveremo Wendell Pierce e Michael Kelly, nei panni di James Greer e Mike November rispettivamente. Quanto alle nuove aggiunte al cast, Betty Gabriel (In difesa di Jacob) interpreterà un misterioso ruolo regolare (secondo voci non confermate, Elizabeth Wright, il capo della stazione di una località non meglio precisata). James Cosmo (His Dark Materials), Peter Guinness (Cursed), Nina Hoss (Little Sister) e Alexej Manvelov (Before We Die) saranno invece Luca, Petr, Alena e Alexei (ulteriori dettagli non sono al momento disponibili).