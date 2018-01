J.J. Abrams crea Demimonde, serie tv di fantascienza su un mondo in guerra

Il pupillo di Hollywood J.J. Abrams ha creato una nuova serie tv, la prima dal 2010, quando esordì su NBC con la sfortunata Undercovers dopo i successi di Felicity, Alias, Lost e Fringe. L'ambizioso progetto si intitola Demimonde e dovrebbe riuscire a trovare una destinazione nel giro di qualche giorno, con HBO e Apple impegnate in una guerra di offerte per ordinarne subito un primo ciclo di episodi.

Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, Demimonde si presenta come un family drama di fantascienza incentrato sulla battaglia di un mondo contro una forza mostruosa e opprimente. Oltre ad aver creato la serie, Abrams ne sarà lo sceneggiatore, il produttore esecutivo e con ogni probabilità anche il regista.

In aggiunta ai suoi importanti progetti cinematografici, incluso Star Wars: Episodio IX, in questo periodo Abrams è impegnato anche dietro le quinte della seconda stagione di Westworld e dell'altrettanto ambizioso nuovo drama horror di Hulu ambientato nel multiverso narrativo di Stephen King Castle Rock, in entrambi i casi solo in qualità di produttore esecutivo.