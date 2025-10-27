IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine

News Serie TV

Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW IT: Welcome to Derry, la nuova serie tv prequel degli acclamati film di Andy Muschietti tratti dal romanzo horror di Stephen King. Ecco cosa racconta e con quali personaggi.

Cos'è peggio di un incubo? Probabilmente, prendere coscienza che non è ancora finito. Che è appena cominciato! Per noi che stiamo dall'altra parte dello schermo, fortunatamente si tratta di accomodarci e vedere qualcun altro viverlo in prima persona. Ma non lasceremo che ci giudichino male: stiamo parlando "solo" di una delle storie dell'orrore più appassionanti di sempre, quella del malvagio clown Pennywise e del luogo dove tutto è cominciato. Prima c'era IT, il capolavoro letterario del maestro dell'horror Stephen King. Poi sono arrivati i due acclamati adattamenti cinematografici di Andy Muschietti, IT e IT Capitolo 2. Oggi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, debutta la nuova serie prequel IT: Welcome to Derry. Si torna indietro nel tempo per espandere la visione dei film e "alzare ulteriormente l'asticella in termini di terrore suscitato". Lo ha detto proprio Muschietti, anche co-ideatore, regista e produttore esecutivo della serie.

IT: Welcome to Derry, di cosa parla la nuova serie tv?

IT: Welcome to Derry riprende alcuni temi del lungo romanzo di King rimasti inesplorati negli adattamenti cinematografici. Il libro include diversi intermezzi scritti di proprio pugno dal bibliotecario locale Mike Hanlon, i quali approfondiscono la storia violenta della cittadina di Derry, nel Maine, e il ruolo che la creatura nota come IT potrebbe avere avuto in essa. La serie tocca gli stessi temi dei film - amicizia, perdita, potere delle credenze -, "ma si concentra pure sull'uso della paura come arma, che è un aspetto rilevante anche per i nostri tempi". La prima stagione, disponibile su Sky e in streaming su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio, si concentra sull'interludio più straziante presente in IT, quello che racconta la storia di un nightclub frequentato da persone nere. Una notte, il Black Spot fu incendiato da un gruppo di suprematisti bianchi, uccidendo molti di coloro che vi erano rimasti intrappolati. Era il 1962, 27 anni prima degli eventi del primo film.

"È spaventoso quando hai questo clown che fa cose davvero malvagie, ma poi ci sono l'omertà e la mancanza di morale di una comunità. La natura complice del farsi gli affari propri", ha affermato a Entertainment Weekly Taylour Paige, tra i protagonisti della serie nei panni di Charlotte Hanlon, la quale arriva a Derry insieme al marito Leroy e al figlio Will proprio quando in città scompare un ragazzino. "Alcune persone hanno i loro diritti, ma per lo più, siamo a nostro agio con il fatto che la maggior parte non ne abbiano e che siano quelle con la pelle scura. C'è un'energia così inespressa che è ovviamente sbagliata, ma che tutti accettano. È quasi come una coscienza manipolata". Mentre cose molto brutte cominciano ad accadere intorno a questa famiglia afroamericana, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro unisce le forze per indagare sulle misteriose e improvvise scomparse di numerosi coetanei. Quello che ancora non sanno e che stanno per scoprire è che un'inquietante figura si aggira nelle fogne, ansiosa di mietere le proprie vittime.

I fratelli Andy e Barbara Muschietti, creatori di IT: Welcome to Derry con Jason Fuchs, hanno spiegato: "Ventisette anni sono il periodo di letargo di Pennywise. Siamo in un momento diverso della storia americana, con una diversa serie di paure per i bambini, così come per gli adulti, considerando il costo della Guerra Fredda. Ogni 27 anni, quando appare, il ciclo vitale di Pennywise è segnato da due eventi catastrofici, uno all'inizio e uno alla fine. Usiamo il Black Spot come un evento attorno al quale prendono forma molte storie".

I personaggi di IT: Welcome to Derry

Leroy Hanlon, interpretato da Jovan Adepo, è il nonno di Mike. Lui è un uomo sempre attento al rispetto delle regole, ma anche "molto persuasivo, molto coraggioso, molto orientato alla famiglia, amorevole e anche semplicemente un uomo di quei tempi, gli anni '60", ha raccontato l'attore. È sua la responsabilità di aver sradicato la propria famiglia, "ma lo ha fatto pensando che questa particolare città fosse il posto migliore per farla crescere". Sua moglie Charlotte è più anti-establishment di lui - ha un passato come attivista sociale per i diritti delle persone afroamericane. "Intuitivamente, qualcosa non va", ha spiegato Paige. "Era dentro di lei fin dall'inizio. Anche nella sua vita privata, si chiedeva: 'Mio marito è impegnato in questo ruolo e in questo dovere per questo Paese, ma questo Paese è impegnato anche per la sua libertà e i nostri diritti?'. La cosa interessante di vivere nel 1962, soprattutto per una donna, è che potevi provare questi sentimenti e dovevi reprimerli per sopravvivere a quel periodo".

Chris Chalk veste i panni di un personaggio che i lettori di King conoscono bene: Dick Hallorann. Lui lavora come cuoco nella cucina del Black Spot, un bar clandestino allestito dai membri dell'Air Force della vicina base militare per rilassarsi lontano dagli sguardi pieni d'odio dei loro vicini bianchi. Si tratta della stessa base dove il maggiore Hanlon e il suo amico, il capitano Paulie Russo (Rudy Mancuso), sono stati assegnati sotto il comando del generale Shaw (James Remar) per lavorare a un progetto top secret. È l'anno della crisi dei missili di Cuba, un contesto che ha ispirato la rappresentazione di Paulie come cubano. Quando IT emerge, accade qualcosa agli abitanti di Derry che li rende ciechi agli orrori che si verificano intorno a loro. Sotto il trucco dello spaventoso clown c'è ancora Bill Skarsgård, come nei film.

Nella serie c'è inoltre un'importante comunità di nativi americani che ha un proprio passato con IT. La nativa Kimberly Guerrero interpreta la custode della storia di Derry, Rose, un personaggio che si ricollega al cameo di King in IT: Capitolo 2 come proprietario del Second Hand Rose, un negozio di antiquariato di Derry visitato da Bill Denbrough. "Ci sono molti oggetti lì dentro che sono collegati alle persone rapite da IT", ha rivelato Guerrero. "È quasi un lavoro costante di aiuto al loro spirito. Qualcosa che era molto importante per loro ora è con me e non è stato semplicemente gettato in una discarica o dimenticato in una soffitta, ma è stato curato". E ha aggiunto: "Derry è il cuore di un'America coloniale. Porta il peso di quel momento di transizione in cui le cose potevano andare in un verso o in un altro. Perciò, è un'intersezione della storia, ed è talmente potente che capita proprio che sia l'anno in cui Pennywise si è svegliato per nutrirsi".