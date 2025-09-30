IT: Welcome to Derry, Sky e NOW portano al Lucca Comics la serie che espande il mito di Pennywise

News Serie TV

Dal 30 ottobre al 1° novembre Lucca si trasformerà in Derry ospitando proiezioni speciali e un'anteprima della serie IT: Welcome to Derry, in arrivo su Sky e NOW: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

L'orrore prende vita a Lucca. In occasione del Lucca Comics & Games 2025, Sky e NOW portano il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen King in città con tante esperienze e una proiezione especiale di IT: Welcome to Derry, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive che amplia l'universo narrativo portato sul grande schermo da Andy Muschietti nei blockbuster IT (2017) e IT – Capitolo Due (2019). Ecco tutte le possibilità che avranno i visitatori per rivivere un mito che, da quasi quarant'anni, continua a fare paura.

IT: Welcome to Derry, al Lucca Comics & Games torna il mito di Pennywise

Dal 30 ottobre al 1° novembre, la città toscana si trasformerà simbolicamente nella inquietante Derry, offrendo ai fan tre giorni di eventi, proiezioni e un'esperienza immersiva che renderà il mito di Pennywise più vivo (e terrificante) che mai. Il programma prevede una maratona cinematografica dedicata all’universo di IT, che inizierà il 30 ottobre alle 20 al Cinema Centrale con la proiezione del primo film IT. Il giorno successivo, 31 ottobre, sempre alle 20 e nello stesso cinema, toccherà a IT – Capitolo Due. Gran finale il 1° novembre alle 19:00 al Cinema Astra, con la proiezione in anteprima dei primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo sarà presentato in anteprima mondiale.

Il Derry Bus: L'esperienza immersiva ispirata a Pennywise

A partire dal 29 ottobre fino al 2 novembre, in Piazzale Verdi sarà possibile salire a bordo del Derry Bus, un classico autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i tanti fan e curiosi in un viaggio all'interno dell'universo di IT: palloncini rossi sospesi, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli renderanno l'atmosfera indimenticabile e ne faranno una photo-opportunity assolutamente… "da paura".

La trama e il cast di IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry, prequel dei film diretti da Muschietti, debutterà in Italia il 27 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Ogni lunedì sarà disponibile un nuovo episodio. Ambientata nei primi anni '60, la serie esplora le origini della maledizione che affligge la cittadina di Derry, ben prima degli eventi narrati nei film. Al centro della trama troviamo misteriose sparizioni di bambini e la sinistra figura del clown ballerino Pennywise, interpretato nuovamente da Bill Skarsgård, che torna anche come produttore esecutivo. I personaggi principali, Charlotte e Leroy Hanlon, sono appena arrivati a Derry con la loro famiglia, ignari dell’oscura eredità che grava sulla città.

Il cast della serie include Taylour Paige (Hit the Floor) e Jovan Adepo (Watchmen) nei ruoli di Charlotte e Leroy Hanlon, da poco arrivati in città con la loro famiglia, ai quali si aggiungono Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Daredevil), Madeleine Stowe (Revenge) e Rudy Mancuso (The Flash). La serie è sviluppata da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. I primi quattro episodi sono diretti dallo stesso Andy Muschietti che ha annunciato l'intenzione di realizzare una trilogia seriale sulle origini di Pennywise: dopo la prima stagione ambientata nel 1962, le successive potrebbero andare indietro nel tempo esplorando il 1935 e poi il 1908.