IT: Welcome to Derry si mostra in un nuovo, terrificante trailer vietato ai minori

Attesa su Sky e in streaming su NOW dal 27 ottobre, la nuova serie horror IT: Welcome to Derry si mostra nel trailer red band vietato ai minori di 14 anni.

Se i precedenti trailer di IT: Welcome to Derry non vi sono sembrati sufficientemente spaventosi, sappiate che era tutto calcolato. Un nuovo, esplicito trailer, riservato ai maggiorenni e ai non deboli di cuore, svela tutto (o quasi) l'orrore racchiuso nella nuova serie di HBO, prequel dei film horror IT e IT: Capitolo 2 tratti dal celebre romanzo omonimo di Stephen King, dal 27 ottobre in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio.

IT: Welcome to Derry, la trama e il cast della serie tv

Creata dal regista dei film Andy Muschietti insieme con Barbara Muschietti e Jason Fuchs, IT: Welcome to Derry espande la mitologia del Pennywise dei film (interpretato nuovamente da Bill Skarsgård), il malvagio clown nato dalla penna di King destinato a torturare la cittadina di Derry, nel Maine. Nel 1962, 27 anni prima degli eventi narrati nei film, i coniugi Leroy e Charlotte Hanlon (Jovan Adepo e Taylour Paige) si trasferiscono a Derry proprio quando in città scompare un ragazzino. Mentre cose molto brutte cominciano ad accadere intorno agli Hanlon, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro, incluso Will Hanlon (Blake Cameron James), unisce le forze per indagare sulle misteriose e improvvise scomparse di numerosi coetanei. Quello che ancora non sanno e che stanno per scoprire è che un'inquietante figura si aggira nelle fogne, ansiosa di mietere le proprie vittime.

Il cast di IT: Welcome to Derry include anche Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Daredevil), Madeleine Stowe (Revenge) e Rudy Mancuso (The Flash). "Amiamo molto il libro e sentivamo che c'era ancora tanto da raccontare", hanno dichiarato i Muschietti a Entertainment Weekly. "È talmente ricco di personaggi ed eventi che abbiamo pensato di rendere giustizia al libro e ai fan tornando in questo mondo. Raccontiamo le storie degli intermezzi, scritti da Mike Hanlon basandosi sulla sua indagine, che includono interviste con gli anziani della città. In Welcome to Derry, tocchiamo i temi consueti dei film - l'amicizia, la perdita, il potere delle credenze -, ma questa storia si concentra anche sull'uso della paura come arma, che è un aspetto rilevante anche per i nostri tempi".

Su Sky e NOW anche i film IT e IT: Capitolo 2

In occasione del debutto della serie prequel, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle ore 21:00 su Sky Cinema Suspense (e disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW) andranno in onda i film IT e IT: Capitolo 2, tratti dal racconto di Stephen King, diretti da Andy Muschietti e distribuiti da Warner Bros. Pictures. Due grandissimi successi che hanno conquistato pubblico e critica con una storia indimenticabile di paura, amicizia e coraggio. Nel primo capitolo, un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere Pennywise, il clown colpevole delle sparizioni di bambini, mentre il secondo capitolo, con James McAvoy e Jessica Chastain, è il sequel ambientato 27 anni dopo.