IT: Welcome to Derry, Pennywise terrorizza la cittadina del Maine nel nuovo trailer per il SDCC

In attesa dell'arrivo in tv a ottobre, su Sky e in streaming su NOW, IT: Welcome to Derry si mostra in un nuovo trailer per il Comic-Con di San Diego.

Al Comic-Con di San Diego, HBO ha mostrato un angosciante nuovo trailer di IT: Welcome to Derry, la sua serie horror prequel dei film di successo IT e IT: Capitolo 2 tratti dall'omonimo romanzo di culto di Stephen King, il cui arrivo sugli schermi è previsto per ottobre, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Nuovo Teaser Trailer ITA: Il Nuovo Teaser Trailer Ufficiale in Italiano - HD

La trama e il cast di IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry, la cui prima stagione si comporrà di nove episodi, espande la visione cinematografica di Andy Muschietti, anche dietro la macchina da presa della serie di HBO. Ambientata negli anni '60, questa esplora le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry nei successivi 27 anni, fino agli eventi della prima pellicola. Una storia che parla di bambini scomparsi e di un clown ballerino di nome Pennywise che si aggira nelle fognature (interpretato nuovamente da Bill Skarsgård). Vicende inquietanti che alimentano la curiosità di un gruppo di ragazzini, i quali intuiscono presto di avere a che fare con uno "spirito maligno".

"La gente di questa città sembra avere il demonio dentro", afferma Charlotte Hanlon (Taylour Paige, Hit the Floor), da poco arrivata in città con la sua famiglia, dopo l'avvertimento della proprietaria del negozio di antiquariato sul fatto che Derry sia un posto bellissimo, anche se "ogni tanto succedono delle cose". Il resto del cast include Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Daredevil), Madeleine Stowe (Revenge) e Rudy Mancuso (The Flash).