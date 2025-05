IT: Welcome to Derry, ecco il primo trailer della serie prequel in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

IT: Welcome to Derry, la serie tv prequel della celebre storia horror creata da Stephen King, arriverà in tv, su Sky e in streaming su NOW, in autunno. Ecco il primo trailer.

Certi incubi non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. IT: Welcome to Derry, la serie prequel dei film horror IT e IT: Capitolo 2 incentrati sull'iconico personaggio del pagliaccio che terrorizza gli abitanti di Derry, già protagonista del romanzo di culto di Stephen King, debutterà in autunno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L'annuncio è arrivato in occasione della diffusione del primo trailer, disponibile qui di seguito nella versione sottotitolata in italiano.





IT: Welcome to Derry, la trama e il cast della serie tv

IT: Welcome to Derry, la cui prima stagione si compone di nove episodi, espande la visione cinematografica creata dal regista dei film Andy Muschietti, anche dietro la macchina da presa della serie. Ambientata negli anni '60, questa esplora le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry, nel Maine, nei successivi 27 anni, così come la storia delle origini del clown Pennywise, conducendo agli eventi del primo film.

Il cast include Taylour Paige (Hit the Floor), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Gotham), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Daredevil), Madeleine Stowe (Revenge) e Rudy Mancuso (The Flash), oltre a Bill Skarsgård nuovamente nei panni di Pennywise, il clown ballerino già interpretato in entrambi i film. Oltre a dirigere quattro episodi, Muschietti ha creato e scritto la serie con Barbara Muschietti ed è uno dei produttori esecutivi.