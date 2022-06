News Serie TV

Irma Vep: il trailer ufficiale della serie di Olivier Assayas con Alicia Vikander in arrivo su Sky

Il regista francese ha realizzato un remake in forma seriale del suo celebre film del 1996. Presentata in anteprima al Festival di Cannes 2022, la miniserie arriverà in Italia il 3 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.