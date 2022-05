Irma Vep: al Festival di Cannes 2022 una serie capolavoro di Olivier Assayas tratta dal suo film omonimo

News Serie TV

Le due cose migliori viste a Cannes fino a questo momento sono due serie: Esterno notte di Marco Bellocchio e questa Irma Vep di Olivier Assayas. C'è da riflettere. Ma soprattutto c'è da vedere questa serie intelligentissima e divertentissima, che unisce passato e futuro per fare il punto sul presente. Arriverà su Sky a luglio.

Olivier Assayas rifà Irma Vep, il suo leggendario film del 1996, quello con Maggie Cheung vestita di pelle che vaga sperduta sui tetti di Parigi. E, questa volta, lo rifà come serie. Guardando al futuro (o forse solo capendo il presente) e, al tempo stesso, al passato. Perché la storia è sempre la stessa: quella di un regista francese e idiosincratico (un grande e divertentissimo Vincent Macaigne al posto di Jean-Pierre Léaud) che rifà (e questa volta anche lui come serie) una serie del passato, quella muta dei Vampiri diretta da Louis Feuillade nell'anno 1916); e di un'attrice che arriva da fuori a prendere il ruolo che fu di Musidora (non più la Maggie Cheung nei panni della sé stessa star del cinema action orientale ma Alicia Vikander, qui Mira, star dei blockbuster di Hollywood), finendo col rimanerne investita.

Ma Irma Vep non rimane Irma Vep solo per i personaggi. A tornare, e non poteva essere altrimenti, sono la compresenza di vari livelli d'immagine, e la struttura metacinematografica, che questa volta si complicano ulteriormente. Perché alle immagini girate da Assayas oggi, e a quelle girate dal suo alter ego Macaigne, e a quelle di Feuilliade, si aggiungono anche quelle del film del 1996.

A cambiare, e non poteva essere altrimenti, sono i riferimenti. Allora, nel 1996, Assayas si confrontava con l'eredità della new wave di Hong Kong, e più in generale con un cinema nuovo, postmoderno, fatto di velocità, azione, riferimenti pop.

Qui invece il confronto è con quello che è diventata oggi l'industria del cinema contemporanea, quella del cinema globalizzato, dei blockbuster e dei tentpole, delle esigenze del marketing, di quel che vuole il pubblico, degli algoritmi che dettano i copioni, delle piattaforme e del content delle piattaforme.

E se lo spirito di Effetto notte aleggia ancora, l’impressione è anche che, a Truffaut, Assayas abbia affiancato riferimenti meno nobili, più televisivi, più da sitcom, per raccontare un set che assomiglia vagamente, e con molta meno cialtroneria, e con tutte le differenze che possono intercorrere tra Roma e Parigi, un po’ a quello di Boris.





E però Irma Vep, nel 1996, durava 99 minuti, questa è una serie da otto episodi di un’ora circa, e quindi spazi e possibilità si dilatano.

Ecco che allora il piano umano e sentimentale aumenta in traiettorie e complessità. Per dire: il regista interpretato da Macaigne, di fronte alla sua psicoterapista, ammette di essersi messo di nuovo su una rielaborazione dei Vampiri perché c'è qualcosa di irrisolto, in lui, nella fine dell'amore con la sua protagonista asiatica del film realizzato in precedenza, esaltando la sovrapposizione ideale tra René Vidal e Olivier Assayas.

E la protagonista, Mira, oltre che con la costumista Zoé che come da copione, di allora, s’invaghisce di di lei, deve fare i conti con molte altre complesse traiettorie sentimentali: un ex, una ex che era una sua assistente, una nuova assistente che forse, ecco, chissà, potrebbe.

Di questa serie, però, che in Italia arriverà su Sky in agosto, qui a Cannes abbiamo visto solo tre episodi su otto, e quindi chissà quante altre diramazioni narrative, rispecchiamenti metacinematografici, e diversioni assortite ci aspettano.





Quello che importa, però, e che si può già dire senza timore alcuno di smentita, è che Irma Vep è l'ennesima dimostrazione dell'intelligenza e della cultura e del talento di un autore che usa il cervello, bravissimo anche per la voglia di non prendersi mai troppo sul serio.

Assayas fa di questa serie, o di questo film lungo, come dice lui, qualcosa che con elegante scioltezza e invidiabilissima naturalezza mangia in testa al 90% del cinema contemporaneo quanto a capacità di gestire la macchina da presa, la scrittura, il racconto per immagini e la psicologia dei personaggi, la perfetta consapevolezza di sé che non diventa mai autocompiacimento. Per non parlare del modo lucidissimo e ironico col quale riflette, implicitamente ed esplicitamente, con dialoghi mai pomposi ma sempre centratissimi, sullo stato dell'industria cinematografica e audiovisiva contemporanea.

Perché, in questo Assayas - un francese privo dei vezzi e della spocchia dei francesi - è sempre stato maestro, per dire cose intelligenti è spesso meglio essere leggeri e spiritosi, invece che gravi e pensosi.

E poi, gli attori. Alicia Vikander, a modo suo, non fa rimpiangere (troppo) Maggie Cheung, Macaigne è divertentissimo e autorionico (perché non abbiamo un Macaigne anche in Italia, è una delle poche cose che invidio alla Francia), a fare la costumista lesbica un monumento come Jeanne Balibar, e Vincent Lacoste è buffo anche perché qui assomiglia a Matteo Renzi.

E poi c’è un Lars Eidinger fenomenale nei panni di un attore tedesco debosciatissimo e decadentissimo, che arriva sul set parigino dei Vampiri di René Vidal direttamente dal festival finlandese del suo amico Aki, in treno perché non prende l’aereo (come Lars) e con una storica dipendenza da crack, e che incarna una delle tante anime di questo Irma Vep: quella che si rifiuta di piegarsi ai dettami correnti per cui non bisogna offendere nessuno, altrimenti ti cancello.