Intervista col vampiro: L'attore de Il Trono di Spade Jacob Anderson sarà Louis nella serie tv

News Serie TV

L'ex 'Verme Grigio' raggiunge Sam Reid al quale è stata affidata la parte di Lestat de Lioncourt.

Dopo aver reclulato Lestat, la serie tv tratta dal famoso romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro ha trovato il suo Louis. Sarà l'attore de Il Trono di Spade Jacob Anderson, famoso per essere stato il comandante degli immacolati Verme Grigio nella serie fantasy di HBO, a interpretare l'altro protagonista della storia, Louis de Pointe du Lac, nell'adattamento tv di AMC. Anderson raggiunge il già annunciato Sam Reid, scelto invece per il ruolo di Lestat de Lioncourt.

Intervista col vampiro: Tutto quello che sappiamo sulla serie tv di AMC

La serie, ordinata ufficialmente lo scorso giugno, ricalca la trama del romanzo e mette al centro della storia il vampiro Louis de Pointe du Lac mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, soffermandosi su come è stato trasformato in un vampiro e come ha avuto per mentore Lestat de Lioncourt. Anderson e Sam Reid ereditano i ruoli di Louis e Lestat rispettivamente da Brad Pitt e Tom Cruise che li hanno interpretati nel celebre film del 1994.

Come sappiamo, AMC Networks ha acquisito i diritti di ben 18 opere di Rice - inclusi i romanzi delle saghe Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair - e ha intenzione di esplorarne l'universo in modo approfondito. Questo adattamento di Intervista col vampiro - atteso in tv per il 2022 - potrebbe perciò essere solo la prima opera di Anne Rice a essere adattata dalla rete in una serie tv. Rolin Jones sarà autore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Mark Johnson, Christopher Rice e alla stessa autrice Anne Rice. Alan Taylor dirigerà i primi due episodi e lavorerà anche lui come produttore esecutivo.