Inside Out: Ecco il primo trailer della serie spin-off Dream Productions

Annunciata anche una nuova data di uscita per l'altra serie animata Pixar Win or Lose.

Fan dell'animazione Pixar, abbiamo grandi notizie: Disney+ ha annunciato che Dream Productions, serie animata spin-off del lungometraggio vincitore dell'Oscar Inside Out, sarà disponibile poco prima di Natale, l'11 dicembre. Il servizio streaming ne ha diffuso anche il primo trailer, dal quale si apprende inoltre che Win or Lose, prima serie originale Pixar, arriverà invece un po' più tardi rispetto a quanto inizialmente annunciato: il 19 febbraio.

Dream Productions: La trama della serie tv

Scritti e diretti da Mike Jones, per Pixar già sceneggiatore di Soul e Luca, e prodotti dal veterano dello studio Jaclyn Simon, che ha contribuito a capolavori come Up e lo stesso Inside Out, i quattro episodi di Dream Productions si collocano tra gli eventi del primo e del secondo lungometraggio ed esplorano lo studio cinematografico nella mente di Riley dove i sogni diventano "realtà", ogni notte, puntuali e senza sforare il budget. Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un'elaborazione extra, Gioia e il resto del Centro Emozioni li inviano alla Dream Productions.

La regista Paula Persimmon (nella versione originale la voce di Paula Pell) affronta un incubo tutto suo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata accoppiata a Xeni (Richard Ayoade), un regista con la testa fra le nuvole che sta cercando di entrare nelle grandi leghe dei sogni notturni. Il resto del cast vocale include Amy Poehler, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, gli stessi dei due Inside Out, oltre a Maya Rudolph e Ally Maki.

Win or Lose: La trama della serie tv

Scritta e diretta da Carrie Hobson (Elemental) e Michael Yates (Soul, Toy Story 4), e prodotta dall'altro veterano dei film Pixar David Lally (Coco, Inside Out 2), Win or Lose promette di rivelare come ci si sente nei panni di otto diversi personaggi - un gruppo di ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato - mentre si preparano per una partita del campionato di softball. Nella versione originale, Will Forte presta la sua voce all'allenatore della squadra, Coach Dan, mentre altri personaggi sono doppiati da Izaac Wang, Ian Chen, Jo Firestone, Milan Ray, Josh Thomson, Erin Keif, Rosie Foss e Rosa Salazar.