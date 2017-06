Infinity: Le Serie TV in streaming a luglio 2017

Dalle avventure dei personaggi della DC Comics alle imprese più umane ma non meno eroiche dei vigili del fuoco di Chicago, le proposte di luglio del servizio video in streaming Infinity promettono di appassionare il pubblico delle serie tv, anche sotto l'ombrellone grazie alla modalità Download and Go.

Si parte il 5 luglio con le prime due stagioni di Chicago Fire. Nessun mestiere è più logorante, pericoloso e allo stesso tempo gratificante ed entusiasmante di quello del vigile del fuoco. La serie di successo di NBC ci porta alla Stazione 51 di Chicago, dove una tragedia ha diviso i colleghi Matthew Casey e Kelly Severide (Jesse Spencer e Taylor Kinney), i quali si danno la colpa a vicenda. Tuttavia, quando è il momento di agire, questi uomini sanno mettere da parte le differenze e schierarsi l'uno accanto all'altro.

Tra il 12 e il 19 luglio arrivano su Infinity le recenti stagioni delle serie supereroistiche Arrow e The Flash. Mentre nella prima un nuovo Team Arrow prende forma e nuovi personaggi (non sempre ben intenzionati) si uniscono al racconto, nella seconda Barry Allen è alle prese con la realtà alternativa nota come Flashpoint, creatasi dopo aver salvato sua madre e catturato l'Anti-Flash.

Il 26 si aggiunge poi la miniserie di fantascienza Childood's End. Una grande promessa di pace e serenità viene fatta all'intero pianeta, garantendo l'eliminazione di povertà, guerre e malattie. Queste garanzie sono assicurate dai Superni, alieni che non hanno mai rivelato il loro vero aspetto agli esseri umani. Agiscono e parlano senza un volto, ma essendo le loro intenzioni così invitanti, sono accettati e l'umanità si ritrova a vivere in una sorta di esistenza utopica, fatta di agi e spensieratezza. Tutto sembrerebbe perfetto, ma quando le nuove generazioni iniziano a crescere in modo strano, fuori dalla norma, sviluppando facoltà paranormali, i dubbi iniziano a venire a galla: forse le intenzioni aliene, apparentemente nobili, nascondono qualcosa di malvagio?