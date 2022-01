Incastrati, da oggi su Netflix la prima serie di Ficarra e Picone: La guida ai personaggi

News Serie TV

È disponibile in streaming la prima stagione della crime comedy creata e diretta dai comici siciliani: la trama e tutto quello che bisogna sapere sui protagonisti.

Netflix ci fa un bel regalo per Capodanno, cercando di rendere più allegro e spensierato il primo giorno del 2022. Da oggi è disponibile in streaming Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, il duo comico dietro al successo di commedie come L'ora legale e Il 7 e l'8. Dopo Il primo Natale, il film italiano più visto del 2019, i due attori e autori siciliani si sono cimentati in un racconto seriale confezionando una crime comedy leggera e divertente, dove non mancano i colpi di scena, perfetta per tenerci compagnia nei giorni di festa. Ma di cosa parla Incastrati? Quali altri attori affiancano i protagonisti? Per permettervi di orientarvi meglio nella storia - una commedia degli equivoci godibilissima e molto autoironica - vi presentiamo la serie con tutto quello che c'è da sapere sulla trama e con le descrizioni di tutti i personaggi.

La trama di Incastrati

In 6 episodi da circa 30 minuti l'uno, Incastrati racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia ci sono due semplici tecnici (Ficarra e Picone) che riparano elettrodomestici e che sono anche amici e cognati. Un bel giorno rimangono loro malgrado coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura faccia a faccia con la mafia. Ficarra e Picone sono i registi e hanno scritto la serie insieme a Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Tra i produttori c'è anche Nicola Picone per Tramp Limited.

Il cast

Il cast di Incastrati comprende anche Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester) e altri attori siciliani (e non) molto popolari come Tony Sperandeo (che interpreta il mafioso Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (il Portiere Martorana), Mary Cipolla (la madre di Ester e Valentino, Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (nei panni del giornalista Sergione), Filippo Luna (il vice questore Lo Russo), Sasà Selvaggio (Alberto Gambino), Gino Carista (Frate Armando) fino a un sempre eccellente Leo Gullotta nei panni del Procuratore Nicolosi. Ma vediamo nel dettaglio chi sono i protagonisti di questa storia.

I personaggi di Incastrati

Salvo e Valentino (Salvo Ficarra e Valentino Picone)

Sono titolari di una ditta di vendita e riparazioni di piccoli elettrodomestici. La loro professione li porta quotidianamente a percorrere le strade della città e della provincia a bordo del loro furgone aziendale per recarsi nelle case dei clienti. Salvo è una persona dinamica, molto legato al proprio tempo anche se con una visione della vita apparentemente tradizionalista. Molto appassionato di serie crime e per questo desideroso di una vita più avventurosa e piena di colpi di scena. Valentino invece ha un carattere più pacato e riflessivo, non si è mai sposato e ha un legame molto intenso e profondo con la madre. È contento della propria vita e ha una visione del mondo più aperta rispetto a quella dell’amico-cognato.

Agata (Marianna di Martino)

Amica di lunga data dei due protagonisti, ricopre un ruolo di spicco e responsabilità all’interno della Polizia di Stato. È un personaggio energico, indipendente ed emancipato che conduce con vigore e coerenza la sua battaglia contro il crimine.

Ester (Anna Favella)

Moglie di Salvo. Donna piena di vitalità, estroversa e volitiva. È molto innamorata del marito al quale non lesina attenzioni e amore ma, allo stesso tempo, è una persona libera e indipendente. Caratterialmente forte e determinata, sarà protagonista di un profondo percorso di cambiamento e maturazione che la porterà a riflettere sulla propria esistenza.

Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile” (Tony Sperandeo)

È un uomo di vecchio stampo, cresciuto sotto l’egida della mafia. Fin da giovanissimo ha sempre aspirato a diventare un boss di prima grandezza ma alcune vicissitudini da un lato e alcune debolezze personali dall’altro lo hanno fatto restare in una sorta di limbo. È molto legato al suo capo, il temutissimo Padre Santissimo, boss imprendibile e ormai quasi leggendario.

Don Lorenzo, detto “Primo Sale” (Domenico Centamore)

Vero e proprio braccio destro di Padre Santissimo della cui stima e fiducia si vanta. Don Lorenzo nel corso del tempo è riuscito a diventare un capo e per questo motivo si fa continuamente beffa di Tonino che considera poco più di un picciotto e col quale si mette spesso e volentieri in competizione.

Sergione (Sergio Friscia)

Ex compagno di scuola e amico di Salvo e Valentino. Giornalista d’assalto sempre pronto a rincorrere la notizia ovunque essa si manifesti. Rimpiange i “bei tempi” passati e mal sopporta questo presente arido di veri scoop. Sogna il ritorno di una "nuova guerra di mafia" in Sicilia e, quando le cose si rimettono in moto, è ben felice di raccontare tutti i dettagli.

Procuratore Nicolosi (Leo Gullotta)

Uomo tutto d’un pezzo, onesto e coerente con se stesso, ha speso tutta la propria vita al servizio dello Stato lottando instancabilmente contro il crimine e il malaffare che infestano come un cancro il nostro Paese.

Vice questore Lo Russo (Filippo Luna)

Collega di Agata, uomo distinto e pacato, riflessivo, serio e irreprensibile, stimato dai colleghi e temuto da delinquenti e pregiudicati. Uomo di pensiero più che di azione tuttavia non disdegna di rimboccarsi le mani e andare in prima linea quando necessario.

