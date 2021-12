Incastrati, Ficarra e Picone presentano la loro prima serie Netflix: "Usiamo il crimine per farvi ridere"

News Serie TV

Arriva in streaming il 1° gennaio il primo progetto seriale del duo comico siciliano, una crime comedy che si prende in giro ironizzando su tutto, persino sulla mafia e sulle stesse serie tv: le dichiarazioni dalla conferenza stampa, la trama e il trailer ufficiale.

Un misterioso caso omicidio, due tecnici della tv che si trovano loro magrado in una situazione più grande di loro, e tanti malintesi che li porteranno a confrontarsi persino con la mafia. Arriva il 1° gennaio su Netflix (e il 27 gennaio nel resto del mondo) Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone che, dopo oltre 25 anni di carriera e sodalizio artistico, per la prima volta hanno deciso di confrontarsi con la serialità. I due attori e registi siciliani hanno presentato questa loro prima fatica seriale - una comedy in 6 episodi che mescola commedia all'italiana e crime - insieme alle due co-protagoniste Marianna di Martino (Agata Scalia) e Anna Favella (Ester), alla manager per le serie originali italiane di Netflix Ilaria Castiglioni e al produttore per Tramp Limited Attilio De Razza. Ecco cosa ci hanno raccontato e tutto quello che c'è da sapere su Incastrati: dalla trama, al cast completo fino al trailer ufficiale che trovate qui sotto.

La trama di Incastrati, una commedia degli equivoci in perfetto stile Ficarra e Picone

In Incastrati Ficarra e Picone interpretano Salvo e Valentino, due tecnici che hanno una ditta di riparazioni di piccoli elettrodomestici. Oltre ad essere amici sono anche cognati, visto che Salvo è sposato con Ester, la sorella di Valentino. Il primo ha una vera e propria ossessione per le serie tv crime, quelle che svelano l'identità dell'assassino dopo lunghissime indagini e milioni di colpi di scena. Peccato percò che la sua vita sia piatta, con le giornate tutte uguali. Il secondo non si è sposato, vive ancora con sua madre e - a differenza di suo cognato - è molto meno sognatore e più pragmatico, ma anche più ingenuo. I due si ritrovano coinvolti loro malgrado in un omicidio eccellente. Solo che, invece di uscire puliti dalla vicenda, si mettono nei guai e complicano le cose finendo faccia a faccia con i malavitosi e addirittura con il boss mafioso più ricercato della Sicilia.

Ecco come è nata Incastrati

"Dobbiamo ringraziare Iliaria Castiglioni che ci ha proposto di confrontarci con una serie tv. Abbiamo accettato e così è nata Incastrati", ha esordito Salvo Ficarra. "Per noi è stata una cosa completamente nuova, sia per il genere cioè una commedia crime, sia per il mezzo, una storia di tre ore che ci ha permesso di approfondire di più i personaggi e la trama", gli ha fatto eco Valentino Picone. Ilaria Castiglioni ha aggiunto: "Ficarra e Picone sono due persone colte e intelligenti. Hanno colto perfettamente la nostra sfida, che consisteva nel portare il loro linguaggio comico in una serie che avesse quindi colpi di scena e altri ritmi rispetto ai loro film. È stata un'esperienza unica, ma devo dire che loro sono stati incredibilmente veloci". Anche Attilio De Razza, che è lo storico produttore di Ficarra e Picone, ha confermato che la serie è stata un'ottima esperienza: "Ci abbiamo provato, dopo esserci documentati, ma devo dire che non ho grandi problemi quando lavoro con loro due".

Tutta la fase di scrittura di Incastrati, ha spiegato ancora Ficarra, ha coinciso con il primo lockdown. "Quando Netflix ci ha contattato ancora non eravamo in lockdown. Poi ci siamo entrati e devo dire che scrivere le sceneggiature, anche a distanza, ci ha aiutati. In qualche modo la serie ci ha distratto tutto sommato dalla pandemia", ha detto l'attore che proprio per la scrittura ha potuto avvalersi anche dell'aiuto di sceneggiatori esperti nel linguaggio seriale come Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (questi ultimi due già a capo del team di scrittura di un'importante prodotto come Gomorra: La serie).

La mafia, il crimine, la commedia, la Sicilia: I temi e le ispirazioni di Incastrati

In Incastrati la protagonista è prima di tutto la Sicilia: la serie è ambientata in un paesino immaginario ma è stata girata in diverse location, tra Palermo, Sciacca, nei territori collinari di Piana degli Albanesi e di San Cipirello e nell’Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina. "Però ci siamo divertiti a fare dei riferimenti al cinema siciliano e alle serie tv, come dei piccoli omaggi", hanno spiegato gli autori. Un riferimento per tutti? Nel palazzo dove avviene l'omicidio c'è una signora che di cognome fa Ascalone, un chiaro omaggio alla giovane protagonista del film Sedotta e abbandonata di Pietro Germi. "Siamo grandi amanti del cinema di Germi, ci ispiriamo molto a lui. Crediamo che bisognerebbe riscoprire quel tipo di cinema", hanno aggiunto.

Come avevano già fatto nei loro lavori precedenti, anche in Incastrati Ficarra e Picone hanno scelto di confrontarsi con la narrazione della mafia. "Anche qui si parla di corruzione, di una mafia che parte dal basso. Ma rispetto al nostro film L'ora legale dove c'era una mafia che dall'alto controllava tutto e si faceva una riflessione più su noi italiani come cittadini, qui i nostri personaggi sono chiusi nella loro storia", hanno osservato sottolineando come però la scelta di inserire l'elemento crime nella storia sia stata dettata soprattutto dal format. "Noi siamo grandissimi fruitori di serie tv e quindi abbiamo scelto di ironizzare, oltre che su di noi, proprio sulle serie tv stesse. Abbiamo usato il crimine per fare ironia, non è una scelta legata per forza all'ambientazione siciliana. Anzi, è la prima volta che si vede un omicidio in un nostro film", hanno spiegato.

Le donne di Incastrati

Un'altra costante dei lavori di Ficarra e Picone, che ritorna anche in Incastrati, è la rappresentazione femminile. "Tutte le donne dei nostri film sono state sempre molto sovversive, particolari, lontane dagli stereotipi", ha fatto notare Ficarra. E non fanno eccezione il vice questione Agata (Marianna di Martino) e la moglie di Salvo Ester (Anna Favella), le controparti femminili dei protagonisti di Incastrati. "Con Agata ho tantissimo in comune: la corazza che si porta dietro, i dolori in amore, il legame con la propria terra, il desiderio di eccellere dal punto di vista professionale", ha detto di Martino. "Molti aspetti del carattere di Ester li sento vicini, ma la cosa che mi è piaciuta di più è la presenza di due donne che non sono donne di servizio, che interagiscono e mettono lo zampino", le ha fatto eco Anna Favella.

Il cast

Ma il cast di Incastrati comprende anche altri attori siciliani e non molto popolari come Tony Sperandeo (che interpreta il mafioso Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (il Portiere Martorana), Mary Cipolla (la madre di Ester e Valentino, Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (nei panni del giornalista Sergione), Filippo Luna (il vice questore Lo Russo), Sasà Selvaggio (Alberto Gambino), Gino Carista (Frate Armando) fino a un sempre eccellente Leo Gullotta nei panni del Procuratore Nicolosi. "Proprio grazie al formato seriale, abbiamo avuto la possibilità di raccontare in maniera più dettagliata anche questi personaggi e ci è piaciuto molto", ha osservato Ficarra.

Non sappiamo ancora se, dopo questi primi 6 episodi, Incastrati tornerà con un una seconda stagione. Ma, come vedrete, la serie è davvero un prodotto "generalista", che quindi può piacere potenzialmente a diverse tipologie di pubblico. L'appuntamento è per il 1° gennaio su Netflix.