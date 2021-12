News Serie TV

Incastrati, omicidio con Ficarra e Picone: intervista alla coppia comica all'esordio in una serie per Netflix

Mauro Donzelli di 31 dicembre 2021

Ficarra e Picone si cimentano in una serie in sei episodi per Netflix. In questa video intervista ci parlano di Incastrati, una storia che ripropone le atmosfere a loro care, in una Sicilia soleggiante, fra criminali e risate con garbo e per tutta la famiglia.