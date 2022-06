In nome del cielo: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Andrew Garfield, su Disney+ a luglio

News Serie TV

Il crime drama porta la firma del premio Oscar Dustin Lance Black.

Un'altra grande produzione televisiva americana sta arrivando su Disney+. Il servizio streaming annuncia che In nome del cielo, miniserie crime del premio Oscar Dustin Lance Black (Milk) con protagonista la star di Hollywood Andrew Garfield (Spider-Man: No Way Home, The Social Network), sarà disponibile in Italia dal 27 luglio, all'interno di Star. Per l'occasione, ne viene diffuso il trailer ufficiale italiano.





In nome del cielo: La trama e il resto del cast

Basata sul bestseller omonimo di Jon Krakauer, In nome del cielo (Under the Banner of Heaven nella versione originale) segue gli eventi che nel 1984 hanno portato all'omicidio di Brenda Wright Lafferty (interpretata dalla Daisy Edgar-Jones di Normal People) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, nello Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Un devoto mormone, davanti a una tale realtà Pyre si ritrova a mettere in discussione la sua stessa fede.

Nella miniserie recitano anche Sam Worthington (Avatar), Denise Gough (Guerrilla), Wyatt Russell (The Falcon and The Winter Soldier), Billy Howle (The Serpent), Gil Birmingham (Yellowstone), Adelaide Clemens (Rectify), Rory Culkin (Halston), Seth Numrich (Homeland), Chloe Pirrie (La regina degli scacchi) e Sandra Seacat (Enlightened). Sette gli episodi prodotti. Il team di produzione include anche i premi Oscar Brian Grazer e Ron Howard.