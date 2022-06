Il Trono di Spade: Uno spin-off sequel con Jon Snow in sviluppo a HBO

News Serie TV

La notizia a poche settimane dal debutto del primo prequel House of the Dragon.

Mancano ancora due mesi dall'arrivo in tv di House of the Dragon (il 22 agosto, su Sky e in streaming su NOW) ma a HBO si sta già pensando a cosa succederà dopo. Diverse fonti, incluso l'autorevole The Hollywood Reporter, riferiscono che la rete via cavo ha avviato lo sviluppo di un ulteriore spin-off della popolarissima serie fantasy Il Trono di Spade. Non un prequel, come nel primo caso, ma un sequel incentrato sull'aspirante erede al Trono di Spade Jon Snow, interpretato nuovamente dal nominato all'Emmy Kit Harington.

Il Trono di Spade: La storia di Jon Snow continua?

Al momento né HBO né i rappresentanti di Harington hanno confermato (o smentito) l'indiscrezione. Come ricorderete, Jon Snow è stato uno dei pochissimi personaggi sopravvissuti al devastante finale di Game of Thrones nel 2019, dopo la scoperta di essere il figlio illegittimo di Rhaegar Targaryen, Aegon Targaryen, e quindi un erede al trono sfuggito prima alla furia dell'usurpatore Robert Baratheon (grazie a una stoica iniziativa di Ned Stark) e poi all'instabilità della Regina dei Draghi. Una serie che racconti cosa gli sia accaduto dopo la distruzione di Approdo del Re e l'erba tornata a crescere al di là Barriera appare la scelta più naturale e interessante per una serie che non ha eguali nella storia del canale, campione di ascolti e vincitore di ben 59 Emmy, più di qualunque altra in 73 edizioni del prestigioso premio.

L'universo Game of Thrones

Se confermato, lo spin-off su Jon Snow sarebbe il primo sequel del franchise, poiché tutti i progetti già in cantiere o annunciati finora sono ambientati prima degli eventi de Il Trono di Spade. L'imminente House of the Dragon racconta la storia di Casa Targaryen circa 200 anni prima del punto bassissimo in cui abbiamo trovato Daenerys e suo fratello Viserys. 10.000 Ships, sulla leggendaria principessa guerriera Nymeria, un'antenata di Casa Martell che conquistò e governò Dorne mille anni prima dei fatti narrati ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco; 9 Voyages (o The Sea Snake), sui viaggi di Lord Corlys Velaryon, noto anche come Serpente di Mare, uno dei personaggi che vedremo in House of the Dragon; e Tales of Dunk and Egg, sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen; sono in fasi diverse dello sviluppo e non sono stati ancora confermati ufficialmente. Si è parlato inoltre di una serie animata per un pubblico adulto i cui dettagli non sono al momento noti.