House of the Dragon: La seconda stagione, anche se più corta, sarà "ricca di emozionanti avvenimenti e visivamente esaltante"

La regista dello spin-off de Il Trono di Spade, Claire Kilner, ha svelato qualche anticipazione sulla seconda stagione che avrà 8 episodi, ma non sarà meno intensa della prima.

La durata della seconda stagione 2 di House of the Dragon, che avrà 8 episodi quindi 2 in meno rispetto alla prima, non influenzerà la qualità degli episodi che saranno ricchi di avvenimenti e "visivamente esaltanti". Lo ha promesso, parlando con The Hollywood Reporter, la regista della serie Claire Kilner. Lo spin-off de Il Trono di Spade, una delle poche produzioni ancora in corso nonostante gli scioperi di Hollywood (perché girato principalmente nel Regno Unito e con attori britannici), tornerà quindi più intenso di prima.

House of the Dragon 2: Le anticipazioni della regista Claire Kilner

Rinnovata per una seconda stagione ad agosto 2022, solo sei giorni dopo il debutto, House of the Dragon si è dimostrata un grande successo per HBO (che, secondo indiscrezioni, starebbe già pensando anche a una terza e a una quarta stagione). Il ciclo inaugurale ha raccontato parte della storia dei cavalcatori di draghi, i Targaryen, a partire dalla morte di re Jaehaerys I Targaryen, noto anche come il Conciliatore, fino allo scoppio della cosiddetta Danza dei Draghi, una guerra civile tra due fazioni della famiglia.

La seconda stagione, sebbene più corta rispetto al ciclo inaugurale, condenserà molti avvenimenti. "Ha otto episodi meravigliosi, con così tante cose che accadono in ogni episodio che abbiamo difficoltà, a volte, a ridurre tutto a un'ora di episodio", ha detto Kilner. La regista ha aggiunto che lo showrunner Ryan Condal ha fatto la scelta "di dare alla stagione una buona apertura e un buon finale", e ha promesso che le puntate saranno "ricche di emozionanti avventimenti e visivamente esaltanti". Questa dichiarazione è parzialmente in contrasto con indiscrezioni emerse in precedenza, secondo cui il taglio di due episodi sarebbe stata una decisione creativa.

Quando arriva la seconda stagione?

Come anticipato dal chief content officer di HBO e Max Casey Bloys, la seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe arrivare nel 2024. Nonostante le riprese stiano andando avanti, rimangono comunque molte incognite sulla strategia di promozione di HBO che di certo non vorrà usare un prodotto così importante come "tappabuchi" per gli scioperi. Attualmente il contratto con HBO di George R.R. Martin, che è anche produttore esecutivo della serie, è sospeso e lo scrittore si è detto pessimista sul raggiungimento di un accordo tra WGA e AMPTP. Solo il tempo ci dirà se tutto questo avrà un impatto sulla data di uscita dei nuovi episodi di House of the Dragon.