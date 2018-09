Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau: Sarà un finale "soddisfacente ma sorprendente"

Anche il nominato all'Emmy Nikolaj Coster-Waldau, interprete sin dal primo episodio di Jaime Lannister, ha parlato degli episodi che il prossimo anno concluderanno dopo otto stagioni la serie di successo Il Trono di Spade, riconoscendo tra l'altro qualcosa di non così scontato sul suo personaggio e gli altri Lannister di Westeros.

In una recente intervista con l'Huffington Post, l'attore danese ha detto: "Ho scritto agli sceneggiatori quando ho finito di leggere [le sceneggiature] e ho subito detto loro, 'Non penso che avreste potuto fare un lavoro migliore nel concludere questa storia'", aggiungendo che l'ultimo episodio sarà "molto soddisfacente ma anche molto sorprendente, tutte cose in cui speravo. Ha un senso. Non è come in quelle storie in cui l'assassino si rivela all'improvviso nell'ultimo atto e tu pensi, 'Oh! Non l'ho visto arrivare'. Qui hanno fatto davvero un ottimo lavoro".

A proposito di Cersei, Jaime e Tyrion, Coster-Waldau ha riconosciuto una certa sorpresa rispetto alla capacità dei fratelli Lannister e di Jaime in particolare di farla franca anche nelle situazioni più avverse, nonostante tutto e tutti. "È stata una sorpresa", ha rivelato. "Ogni volta che ricevevamo una nuova sceneggiatura, pensavo: 'Okay, probabilmente sarà l'ultima'. Ma no. I ragazzi Lannister sono arrivati alla fine".

L'attore ha parlato poi di com'è stato dire addio al suo personaggio. "È stato un po' emozionante, soprattutto alla fine. È stato un crescendo di emozioni perché durante tutta la stagione abbiamo avuto un sacco di addii tra le lacrime e cene di commiato. Quando è arrivato il mio turno, non pensavo che mi sarei emozionato, ma devo ammettere che, proprio quando hanno detto 'Questa è stata l'ultima scena di Nikolaj', probabilmente c'era un po' di umidità nell'aria, proprio attorno ai miei occhi. [Ride] Ma è andata così, proprio così".