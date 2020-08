Il Trono di Spade: Nikolaj Coster-Waldau ha considerato di firmare la petizione per cambiare il finale

News Serie TV

L'interprete di Jaime Lannister ha confessato di aver trovato l'idea di una nuova conclusione per la serie HBO "davvero esilarante".

È passato più di un anno dalla messa in onda dell'ultimo episodio de Il Trono di Spade, decisamente il finale di una serie più controverso degli ultimi anni. Così chiacchierato che se ne continua a parlare nonostante la delusione di molti fan che hanno chiesto a gran voce una conclusione alternativa promuovendo una petizione, per il momento fallimentare. L'ultimo ad aver detto la sua a riguardo è l'interprete di Jaime Lannister Nikolaj Coster-Waldau il quale, intervistato da Variety, ha dichiarato candidamente di aver pensato di sostenere l'azzardata richiesta dei fan, soprattutto considerato l'infausto destino riservato al suo personaggio.

Il Trono di Spade merita un finale alternativo? L'opinione di Nikolaj Coster-Waldau

A chi gli ha chiesto se fosse rimasto sorpreso dal fatto che alcuni fan della serie HBO volessero una morte più drammatica per Jaime, Coster-Waldau ha risposto di non aver seguito molto la vicenda ma di averne sentito parlare. "Ero a conoscenza della petizione per un nuovo finale, che ho pensato fosse esilarante. Ho quasi considerato di fare una donazione per sostenere quella petizione. Così che HBO avrebbe potuto dire 'Avete ragione, lo vogliono in così tante persone. Lo faremo'. Penso che ogni persona abbia la propria opinione. E considero il mondo del fandom molto interessante. Ogni persona vuole qualcosa di specifico e diverso rispetto a ciò che ha ricevuto", ha spiegato l'attore.

Cosa cambierebbe del finale l'interprete di Jaime Lannister

Ciò che si prova quando termina una serie che è durata per otto stagioni, secondo l'interprete di Jaime, condiziona moltissimo i propri sentimenti verso quella serie. "Si immagina un finale e anche se sei un fan sfegatato, non accetti davvero che sia finito. Nel caso de Il Trono di Spade c'è ancora una vasta community. Penso ci fosse una vera paura della fine. Ma doveva finire", ha specificato. Ma se dovesse cambiare qualcosa del chiacchierato finale della serie, cosa cambierebbe Nikolaj Coster-Waldau? "No, andava bene così. È stato fantastico. Come si poteva mai concludere una storia del genere? Riparliamone tra dieci anni. Ora penso che sia troppo presto", ha detto.