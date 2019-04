Il Trono di Spade: Maisie Williams parla di quel momento bollente nell'episodio 8.02 [SPOILER]

Arya Stark ha affrontato le sfide più ardue in giro per i Sette Regni, trovandosi spesso (e volentieri) a doversi sporcare le mani di sangue per sopravvivere. Nulla però avrebbe potuto renderla donna più di quello che - un po' a sorpresa, ammettiamolo - le abbiamo visto fare nel secondo episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms. La giovane ha perso la verginità con l'amico ed ex compagno di viaggio Gendry, in quella che è stata già definita una delle scene più sincere e passionali della serie. Tralasciando le fantasie su cosa questo potrebbe significare per la promessa finora delusa dei loro padri di unire le casate Stark e Baratheon (del resto incombe una guerra destinata a togliere molte vite), Entertainment Weekly ha raggiunto la star Maisie Williams, e l'amica Sophie Turner (interprete di Sansa Stark, la cui prima volta è stata decisamente meno romantica), per una chiacchierata su questo bollente sviluppo nella storia di Arya.

Turner ha raccontato che, quando ha ricevuto le sceneggiature dell'ultima stagione, le ha lette molto velocemente, ansiosa di conoscere come sarebbero andate le cose. Arrivata alla scena in cui Arya fa per la prima volta sesso, ha subito telefonato all'amica. "Ho chiamato Maisie e le ho detto: 'L'hai già letto?'", ha ricordato l'attrice. "Mi ha risposto: 'Sono a metà del primo episodio'. Così le ho detto: 'Questa scena, questa pagina, leggila! È bellissimo! Era molto felice". Williams ha confermato: "Sophia ha detto: 'Qualunque cosa tu stia facendo, devi prima saltare a quest'episodio, a questa scena'. Così l'ho letta ed era praticamente tutto quello che [in quel momento] sapevo della stagione".

Inizialmente, Williams sospettava che la scena tra Arya e Gendry non fosse vera. In passato, gli ideatori e showrunner David Benioff e D.B. Weiss avevano fatto spesso degli scherzi ai membri del cast, inviando loro sceneggiature fasulle. "All'inizio, pensavo fosse uno scherzo", ha raccontato. "Gli dissi qualcosa tipo: 'Bravi, ci avete provato'. E loro risposero: 'No, non l'abbiamo fatto quest'anno'. La mia razione fu: 'Oh c***o!'". L'attrice, minorenne per gran parte delle riprese de Il Trono di Spade, per forza di cose non si era mai prestata a una scena di nudo prima d'ora. Oggi 22enne, ha rivelato che i produttori le hanno permesso di decidere esattamente quanto mostrare. "David e Dan mi hanno detto: 'Puoi mostrare quanto vuoi. Così, sono stata piuttosto riservata. Non penso sia importante per Arya mostrarsi in modo vistoso".

La scena è stata girata molto velocemente. "C'era David Nutter a dirigerci, che ha l'abitudine di parlare velocemente. Abbiamo finito piuttosto in fretta. David è venuto, ha detto 'Va bene, entrerai e farai questo, ottimo, togliti la maglietta', e poi se ne è andato. Mi sono detta... 'Okay, facciamolo'". Anche per Joe Dempsie girare la scena non è stato semplicissimo. "Ovviamente è stato un po' strano, perché conoscevo Maisie da quando aveva 11-12 anni", ha spiegato l'attore 31enne. "Allo stesso tempo, non volevo essere paternalistico nei suoi confronti - era una donna di 20 anni. Quindi ci siamo divertiti molto a farlo".

Al di là della scena in sé, per Williams la cosa più importante era capire cosa quel momento, vissuto prima della battaglia, significasse per il suo personaggio. Anno dopo anno, Arya non ha pensato ad altro se non alla sopravvivenza, all'addestramento e alla vendetta. Stare con Gendry, almeno per una notte, significava vivere un'esperienza che la rimetteva in contatto con la sua umanità. "È alquanto interessante perché è uno sviluppo molto umano per Arya. È qualcosa da cui è rimasta lontana, un'emozione dalla quale non l'abbiamo mai vista coinvolta davvero. David e Dan hanno detto qualcosa tipo: 'Il mondo sta finendo, cos'altro vorresti che facesse?'. Questo potrebbe essere un momento in cui Arya accetta che potrebbe morire domani - cosa che non fa mai. Perciò si è detta: 'Probabilmente moriremo domani, voglio sapere prima come ci si sente'. È interessante vedere Arya un po' più umana. Parla più normalmente di cose di cui la gente ha timore".